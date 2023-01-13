13 января 2023

Украинка закатила истерику при виде участницы из РФ на конкурсе «Мисс Вселенная»

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Финал конкурса Мисс Екатеринбург-2022. Екатеринбург, мисс екатеринбург, конкурс красоты
Участница из Украины отодвинулась от «Мисс Россия» Фото:

Украинская участница конкурса «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия — 2022» Анной Линниковой. Инцидент произошел на совместной фотосессии, где украинка целенаправленно встала подальше.

«Россиянка попыталась встать рядом с конкурсанткой из Украины. <…> Та вовремя заметила приближение конкурентки. Ей удалось избежать скандала и неверного впечатления», — пишет интернет-издание Obozrevatel.

По словам авторов, Апанасенко сначала схватилась за стоящую рядом конкурсантку, чтобы та не уступила место Линниковой. После этого она отошла еще дальше, поменявшись местами с обладательницей титула «Мисс Колумбия».

Ранее URA.RU сообщало, что американский журналист Джексон Хинкл высмеял ЛГБТ-тренды после победы трансгендера на конкурсе «Мисс Америка». В пример настоящей красоты он поставил Анну Линникову.

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Украинская участница конкурса «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия — 2022» Анной Линниковой. Инцидент произошел на совместной фотосессии, где украинка целенаправленно встала подальше. «Россиянка попыталась встать рядом с конкурсанткой из Украины. <…> Та вовремя заметила приближение конкурентки. Ей удалось избежать скандала и неверного впечатления», — пишет интернет-издание Obozrevatel. По словам авторов, Апанасенко сначала схватилась за стоящую рядом конкурсантку, чтобы та не уступила место Линниковой. После этого она отошла еще дальше, поменявшись местами с обладательницей титула «Мисс Колумбия». Ранее URA.RU сообщало, что американский журналист Джексон Хинкл высмеял ЛГБТ-тренды после победы трансгендера на конкурсе «Мисс Америка». В пример настоящей красоты он поставил Анну Линникову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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