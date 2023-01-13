Украинка закатила истерику при виде участницы из РФ на конкурсе «Мисс Вселенная»

14 января 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

Участница из Украины отодвинулась от «Мисс Россия» Фото: Размик Закарян © URA.RU Украинская участница конкурса «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия — 2022» Анной Линниковой. Инцидент произошел на совместной фотосессии, где украинка целенаправленно встала подальше. «Россиянка попыталась встать рядом с конкурсанткой из Украины. <…> Та вовремя заметила приближение конкурентки. Ей удалось избежать скандала и неверного впечатления», — пишет интернет-издание Obozrevatel. По словам авторов, Апанасенко сначала схватилась за стоящую рядом конкурсантку, чтобы та не уступила место Линниковой. После этого она отошла еще дальше, поменявшись местами с обладательницей титула «Мисс Колумбия». Ранее URA.RU сообщало, что американский журналист Джексон Хинкл высмеял ЛГБТ-тренды после победы трансгендера на конкурсе «Мисс Америка». В пример настоящей красоты он поставил Анну Линникову.

Украинская участница конкурса «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия — 2022» Анной Линниковой. Инцидент произошел на совместной фотосессии, где украинка целенаправленно встала подальше. «Россиянка попыталась встать рядом с конкурсанткой из Украины. <…> Та вовремя заметила приближение конкурентки. Ей удалось избежать скандала и неверного впечатления», — пишет интернет-издание Obozrevatel. По словам авторов, Апанасенко сначала схватилась за стоящую рядом конкурсантку, чтобы та не уступила место Линниковой. После этого она отошла еще дальше, поменявшись местами с обладательницей титула «Мисс Колумбия». Ранее URA.RU сообщало, что американский журналист Джексон Хинкл высмеял ЛГБТ-тренды после победы трансгендера на конкурсе «Мисс Америка». В пример настоящей красоты он поставил Анну Линникову.