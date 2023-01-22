Челябинец получит двойную компенсацию за иномарку со скрученным пробегом

Суд распорядился вернуть покупателю деньги за купленное авто с выплатой компенсаций Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Житель Кусы Челябинской области получит через суд почти двойную компенсацию за купленный им автомобиль со скрученным пробегом. Как сообщили в пресс-службе Кусинского райсуда, продавец заплатит мужчине около двух миллионов рублей.

«Требования мотивированы тем, что 31 октября 2021 года был заключен договор купли-продажи автомобиля с пробегом марки Hyundai Solaris 2018 года выпуска. В ходе подписания договора продавцом ему была дана гарантия, что автомобиль не эксплуатировался в качестве такси и не находился в лизинге», — рассказали в суде на сайте.

Авто покупателю досталось за один миллион 100 тысяч рублей. В компании «Делион» мужчине сообщили: пробег составил 71 тысячу км. Позже житель Кусы выяснил, что машину эксплуатировали в такси «СитиМобил», а официальный дилер нашел в автомобиле дефекты.

Фактический пробег машины составил почти 228 тысяч км. Требования истца суд удовлетворил частично. Мужчине должны вернуть стоимость машины, выплатить убытки за уплаченные банку проценты за кредит, штрафы и компенсации. Совокупно — более 1,9 млн рублей, из которых 827 тысяч продавец перечислит сверх цены автомобиля.

Решение в законную силу не вступило. Оно может быть обжаловано любой из сторон.