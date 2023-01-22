Челябинец получит двойную компенсацию за иномарку со скрученным пробегом

Житель Кусы Челябинской области получит через суд почти двойную компенсацию за купленный им автомобиль со скрученным пробегом. Как сообщили в пресс-службе Кусинского райсуда, продавец заплатит мужчине около двух миллионов рублей.
«Требования мотивированы тем, что 31 октября 2021 года был заключен договор купли-продажи автомобиля с пробегом марки Hyundai Solaris 2018 года выпуска. В ходе подписания договора продавцом ему была дана гарантия, что автомобиль не эксплуатировался в качестве такси и не находился в лизинге», — рассказали в суде на сайте.
Авто покупателю досталось за один миллион 100 тысяч рублей. В компании «Делион» мужчине сообщили: пробег составил 71 тысячу км. Позже житель Кусы выяснил, что машину эксплуатировали в такси «СитиМобил», а официальный дилер нашел в автомобиле дефекты.
Фактический пробег машины составил почти 228 тысяч км. Требования истца суд удовлетворил частично. Мужчине должны вернуть стоимость машины, выплатить убытки за уплаченные банку проценты за кредит, штрафы и компенсации. Совокупно — более 1,9 млн рублей, из которых 827 тысяч продавец перечислит сверх цены автомобиля.
Решение в законную силу не вступило. Оно может быть обжаловано любой из сторон.
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».