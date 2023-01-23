23 января 2023

На челябинских дорогах установили 58 новых видеокамер-радаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Выезд рабочей группы по дорогам города с Дмитрием Микуликом. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамеры, рампа, видеорегистратор, камера на дороге
Новые камеры помогут повысить безопасность на дорогах Фото:

На дорогах в Челябинской области ввели в эксплуатацию новые комплексы фото и видео фиксации нарушений ПДД, тем самым увеличив их общее количество. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, данная мера поможет снизить процент нарушений и аварий на дорогах.

«С учетом анализа аварийности, в начале 2023 года на территории области введены в эксплуатацию 58 новых стационарных комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений ПДД РФ. Новые комплексы установлены на автодорогах федерального, регионального и муниципального значения, в том числе в зоне действия ограничений на территориях населенных пунктов», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что видеокамеры-радары показали свою эффективность. На участках, где работают комплексы автоматической фиксации нарушений, количество дорожно-транспортных происшествий снижается минимум на 25%.

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На дорогах в Челябинской области ввели в эксплуатацию новые комплексы фото и видео фиксации нарушений ПДД, тем самым увеличив их общее количество. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, данная мера поможет снизить процент нарушений и аварий на дорогах. «С учетом анализа аварийности, в начале 2023 года на территории области введены в эксплуатацию 58 новых стационарных комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений ПДД РФ. Новые комплексы установлены на автодорогах федерального, регионального и муниципального значения, в том числе в зоне действия ограничений на территориях населенных пунктов», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что видеокамеры-радары показали свою эффективность. На участках, где работают комплексы автоматической фиксации нарушений, количество дорожно-транспортных происшествий снижается минимум на 25%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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