Пригожин предложил Володину сажать россиян за критику зеков, участвовавших в СВО

Евгений Пригожин призвал запретить дискредитацию заключенных, участвующих в СВОФото: Михаил Метцель/ТАСС
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину лишать свободы граждан, критикующих и дискредитирующих заключенных, участвующих в СВО на стороне России. Письмо опубликовала пресс-служба Пригожина в своем telegram-канале.
«Публикуем письмо Евгения Викторовича Председателю Государственной Думы РФ Володину Вячеславу Викторовичу с просьбой проработать внесение в УК РФ статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в рамках закона нужно запретить действия, направленные на дискредитацию. Также запретить распространять сведения о прошлых правонарушениях.
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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину лишать свободы граждан, критикующих и дискредитирующих заключенных, участвующих в СВО на стороне России. Письмо опубликовала пресс-служба Пригожина в своем telegram-канале. «Публикуем письмо Евгения Викторовича Председателю Государственной Думы РФ Володину Вячеславу Викторовичу с просьбой проработать внесение в УК РФ статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в рамках закона нужно запретить действия, направленные на дискредитацию. Также запретить распространять сведения о прошлых правонарушениях.