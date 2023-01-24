Пригожин предложил Володину сажать россиян за критику зеков, участвовавших в СВО

Пригожин призвал Володина внести уголовную ответственность за дискредитацию заключенных в СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Пригожин призвал запретить дискредитацию заключенных, участвующих в СВО Фото:

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину лишать свободы граждан, критикующих и дискредитирующих заключенных, участвующих в СВО на стороне России. Письмо опубликовала пресс-служба Пригожина в своем telegram-канале.

«Публикуем письмо Евгения Викторовича Председателю Государственной Думы РФ Володину Вячеславу Викторовичу с просьбой проработать внесение в УК РФ статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в рамках закона нужно запретить действия, направленные на дискредитацию. Также запретить распространять сведения о прошлых правонарушениях.

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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину лишать свободы граждан, критикующих и дискредитирующих заключенных, участвующих в СВО на стороне России. Письмо опубликовала пресс-служба Пригожина в своем telegram-канале. «Публикуем письмо Евгения Викторовича Председателю Государственной Думы РФ Володину Вячеславу Викторовичу с просьбой проработать внесение в УК РФ статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в рамках закона нужно запретить действия, направленные на дискредитацию. Также запретить распространять сведения о прошлых правонарушениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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