В Челябинской области подешевели сахар, кофе и ноутбуки

Сахар стал самым дешевеющим продуктом к 31 декабря в Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области снизились цены на ноутбуки, кофе и сахар. Об этом URA.RU 25 января сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

«В Челябинской области в декабре 2022 года цены снизились более чем на 163 товара. Среди продуктов подешевели сахар-песок — 60,72 рубля/ килограмм (-7,3%), апельсины — 121,13 рубля/ килограмм (-5,9%), сухофрукты — 393,8 рубля/килограмм (-5,4%), лимоны — 119,01 рубля/килограмм (-4,6%) и кофе натуральный растворимый — 3091,57 рубля/килограмм (-3,7%)», — отметили в пресс-службе.

Из непродовольственных товаров наибольшее снижение цены показали металлочерепица (554,13 рубля за кв. метр, -11,4%) и электропылесос напольный 7 673 рубля за штуку (-10,2%). После них следует одежда, в частности, жакет женский — 4937,83 рубля (-9,3%), плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (367,14 рубля за кв. метр, -6,6%) и ноутбуки — 35 645,67 рубля за штуку (-6,5%).

За декабрь подешевело 13 услуг, притом большее снижение цен показали туры за рубеж. Пятерка самых дешевеющих услуг выглядит так:

поездка на отдых в ОАЭ — 55 259,16 руб./поездка (-31,0%);

поездки в отдельные страны Ближнего Востока — 69 367,98 руб./поездка (-21,8%);

поездка на отдых в Турцию — 47 256,82 руб./поездка (-20,4%);

поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии — 102 198,46 руб./поездка (-16,3%);

установка пластиковых окон — 11 732,39 руб./билет (-14,3%).

В КСП отметили, что стоимость продуктов снижается за счет хорошей урожайности, но тренд может измениться под влиянием сезонных факторов. Цены на технику и одежду снижаются за счет замены западных производителей отечественными и китайскими.