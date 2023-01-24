Челябинские работодатели чаще берут на работу красивых сотрудников

25 января 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

В Челябинске оценили влияние внешних данных на поиск работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работодатели Челябинска значительное внимание при поиске сотрудников уделяют внешним данным. Такие сведения порталу SuperJob сообщили респонденты в ходе проведенного опроса. «В том, что привлекательная внешность может помочь соискателю при трудоустройстве и построении карьеры, сегодня убеждены 72% менеджеров по персоналу в городе. Но подобной практики становится все меньше», — рассказали в пресс-службе SuperJob. В опросе сервиса приняли участие представители экономически активного населения Челябинска и работодатели. При этом 40% работодателей заявили: если речь идет о поиске нужного в компании сотрудника, влияние внешних характеристик соискателя при поиске исключено. На просьбу определить весомость этого фактора участники исследования дали среднюю оценку почти в четыре балла из десяти. В том, что симпатичным людям найти работу легче, уверены 58% соискателей. При этом доля таких еще выше в группе людей, считающих, что красота — не их сильная сторона. Подобный ответ среди данной категории дали 76% опрошенных. Люди старше 45 лет реже остальных называют фактор красоты определяющим при приеме на работу.

Работодатели Челябинска значительное внимание при поиске сотрудников уделяют внешним данным. Такие сведения порталу SuperJob сообщили респонденты в ходе проведенного опроса. «В том, что привлекательная внешность может помочь соискателю при трудоустройстве и построении карьеры, сегодня убеждены 72% менеджеров по персоналу в городе. Но подобной практики становится все меньше», — рассказали в пресс-службе SuperJob. В опросе сервиса приняли участие представители экономически активного населения Челябинска и работодатели. При этом 40% работодателей заявили: если речь идет о поиске нужного в компании сотрудника, влияние внешних характеристик соискателя при поиске исключено. На просьбу определить весомость этого фактора участники исследования дали среднюю оценку почти в четыре балла из десяти. В том, что симпатичным людям найти работу легче, уверены 58% соискателей. При этом доля таких еще выше в группе людей, считающих, что красота — не их сильная сторона. Подобный ответ среди данной категории дали 76% опрошенных. Люди старше 45 лет реже остальных называют фактор красоты определяющим при приеме на работу.