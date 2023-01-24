После погрома в баре пермский экс-депутат пытался сбежать

25 января 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Бар Александр Телепнев покинул с двумя девушками Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский экс-депутат заксобрания Александр Телепнев пытался сбежать из бара, в котором устроил погром весной 2022 года. Об этом говорится в показаниях свидетеля обвинения Романа Родионова, которые были зачитаны во время заседания суда. Сам Родионов на заседание не явился, хотя был уведомлен должным образом. «Я работаю в охранном предприятии, которое осуществляет контроль за безопасностью в баре „Наташа“. Когда приехали к бару по вызову, на улице нас встретила девушка, которая сказала, что мужчина в сером пиджаке, ударивший стулом посетителя заведения, ушел из бара по улице Сибирской в сопровождении двух девушек. Мы их догнали, но возвращаться обратно к бару Телепнев отказывался. Согласился он только после того, как ему сообщили, что или он возвращается, или полиция приедет и заберет его прямо с улицы», — зачитал показания государственный обвинитель. В показаниях другого свидетеля, работающего в Росгвардии, который также прибыл на место дебоша по вызову, сообщается, что когда Телепнев вернулся к бару, он ждал правоохранителей на улице. По словам силовика, во время ожидания Телепнев обнимался с девушкой. Дебош в пермском баре бывший депутат Законодательного собрания Пермского края устроил в апреле 2022 года. Когда в заведении заиграла песня Dj Smash (Андрей Ширман), Телепнев начал бросать различные предметы в сторону барной стойки. Ранее он был осужден за избиение Dj Smash, который отказался фотографироваться с бывшим чиновником и его другом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский экс-депутат заксобрания Александр Телепнев пытался сбежать из бара, в котором устроил погром весной 2022 года. Об этом говорится в показаниях свидетеля обвинения Романа Родионова, которые были зачитаны во время заседания суда. Сам Родионов на заседание не явился, хотя был уведомлен должным образом. «Я работаю в охранном предприятии, которое осуществляет контроль за безопасностью в баре „Наташа“. Когда приехали к бару по вызову, на улице нас встретила девушка, которая сказала, что мужчина в сером пиджаке, ударивший стулом посетителя заведения, ушел из бара по улице Сибирской в сопровождении двух девушек. Мы их догнали, но возвращаться обратно к бару Телепнев отказывался. Согласился он только после того, как ему сообщили, что или он возвращается, или полиция приедет и заберет его прямо с улицы», — зачитал показания государственный обвинитель. В показаниях другого свидетеля, работающего в Росгвардии, который также прибыл на место дебоша по вызову, сообщается, что когда Телепнев вернулся к бару, он ждал правоохранителей на улице. По словам силовика, во время ожидания Телепнев обнимался с девушкой. Дебош в пермском баре бывший депутат Законодательного собрания Пермского края устроил в апреле 2022 года. Когда в заведении заиграла песня Dj Smash (Андрей Ширман), Телепнев начал бросать различные предметы в сторону барной стойки. Ранее он был осужден за избиение Dj Smash, который отказался фотографироваться с бывшим чиновником и его другом.