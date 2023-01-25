В Екатеринбурге создадут музей о расследовании гибели группы Дятлова

Музей, посвященный группе Дятлова, будет отвечать всем современным технологиям Фото: Петр Бартоломей

В Екатеринбурге создадут виртуальный музей, который посвятят группе Дятлова, которая загадочно погибла зимой 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Воплощать идею в жизни будут знакомые и коллеги туристов, а также руководство Уральского федерального университета. Об этом заявил участник поисковых работ, профессор УрФУ Петр Бартоломей во время пресс-конференции ТАСС.

«Впервые принято решение ректором Уральского федерального университета о создании виртуального музея памяти группы Дятлова на основании современных технологий компьютерного характера», — поделился Бартоломей. Предполагается, что в музее появятся фото и документы, которые расскажут о расследовании гибели девяти студентов УПИ.

Как подчеркнул Бартоломей, собирать экспозицию музея нужно уже сейчас. Он обосновал это тем, что у трагедии пока есть живые свидетели — друзья «дятловцев», поисковики и ветераны исследовательской работы, в связи с этим необходимо зафиксировать как можно больше информации для будущего поколения.

Ранее стало известно, что возле УрФУ установят плиту в честь погибшей группы Дятлова. Деньги на нее будут собирать с продаж книг о «дятловцах», также финансовую помощь планировал оказать Уральский федеральный университет.