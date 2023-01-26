Девочка, избившая сверстницу в школьном туалете Тагила, занималась боксом

Девушка, по словам знакомых, умеет боксировать и бывает агрессивной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученица тагильской школы, унизившая и пинавшая сверстницу в туалете, занимается боксом и имеет репутацию «токсичного человека». Об этом URA.RU рассказала одна из школьниц, знакомая с виновницей ЧП.

«Она занимается в секции боксом. Учится в принципе нормально, но человек токсичный. Если что-то не по ее, начинает сразу наезжать, доходит до драк. Словами не может ничего объяснить», — рассказала школьница.

Девочка добавила, что бывали случаи, когда ее знакомая появлялась в компании пьяной. В такие минуты подросток, по словам собеседницы, бывала очень агрессивной.

Ранее большой резонанс вызвало видео избиения ученицы в школьном туалете. Сверстницы заставляли жертву целовать кроссовок, пинали в лицо и все снимали на телефон. Полиция начала проверку инцидента, информацию о ЧП взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Одна из тагильчанок рассказала URA.RU, что виновницу избиения увозили на скорой из-за сильного алкогольного опьянения.