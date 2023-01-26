Глава СК РФ взял под контроль драку школьниц в Нижнем Тагиле

Бастыркин ожидает доклад от свердловского СК по факту избиения школьницы Фото: Wikimedia

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе свердловского СК доложить о результатах проверки драки девочек в школьном туалете в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому М.В. доложить о ходе проверочных мероприятий», — указано в сообщении. В настоящее время свердловские следователи, полицейские и прокуратура выясняют все детали произошедшего инцидента.

В Нижнем Тагиле в школьном туалете школьница избила свою сверстницу, которую обвинила в краже вейпа. Старшеклассница заставляла ровесницу целовать кроссовок, а после этого ударила ее ногой в лицо. Все это попало на видео, которое попало в социальные сети. Полицейские уже начали проверку по факту избиения, к ней также подключились региональный Следственный комитет и прокуратура.