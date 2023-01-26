Текслер поблагодарил челябинских волонтеров за сбор грузов на фронт. Фото

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Текслер в Коелге. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер поблагодарил всех неравнодушных челябинцев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил волонтеров за помощь в сборе и отправке грузов на передовую. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«За помощью парням на фронте всегда стоят конкретные люди. Благодарю неравнодушных людей, волонтеров. В трудностях проявляется наше единство», — отметил Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор добавил, что благодаря жителю Еткуля Владимиру Агаяну удалось объединить усилия многих местных жителей. Бизнесмены помогают с приобретением стройматериалов и техники, волонтеры собирают теплые вещи и деньги.

«Область тоже активно участвует. На днях доставили на фронт очередную партию помощи. В том числе квадрокоптеры, обувь, спальные комплекты и продуктовые наборы от региона», — уточнил глава региона, подчеркнув, что вся область объединилась для помощи фронту.

За все время спецоперации, которая началась 24 февраля 2022 года, из Челябинской области в Донбасс отправили свыше 600 тонн гуманитарного груза. Жители области собирают вещи для солдат, предприниматели вкладываются в закупку строительных материалов и инструментов для восстановления городов, вся область объединила усилия и старается помочь фронту.

Глава региона поблагодарил неравнодушных жителей региона

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил волонтеров за помощь в сборе и отправке грузов на передовую. Об этом он написал на своей странице в соцсети. «За помощью парням на фронте всегда стоят конкретные люди. Благодарю неравнодушных людей, волонтеров. В трудностях проявляется наше единство», — отметил Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Губернатор добавил, что благодаря жителю Еткуля Владимиру Агаяну удалось объединить усилия многих местных жителей. Бизнесмены помогают с приобретением стройматериалов и техники, волонтеры собирают теплые вещи и деньги. «Область тоже активно участвует. На днях доставили на фронт очередную партию помощи. В том числе квадрокоптеры, обувь, спальные комплекты и продуктовые наборы от региона», — уточнил глава региона, подчеркнув, что вся область объединилась для помощи фронту. За все время спецоперации, которая началась 24 февраля 2022 года, из Челябинской области в Донбасс отправили свыше 600 тонн гуманитарного груза. Жители области собирают вещи для солдат, предприниматели вкладываются в закупку строительных материалов и инструментов для восстановления городов, вся область объединила усилия и старается помочь фронту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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