Алексей Текслер поблагодарил всех неравнодушных челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил волонтеров за помощь в сборе и отправке грузов на передовую. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«За помощью парням на фронте всегда стоят конкретные люди. Благодарю неравнодушных людей, волонтеров. В трудностях проявляется наше единство», — отметил Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор добавил, что благодаря жителю Еткуля Владимиру Агаяну удалось объединить усилия многих местных жителей. Бизнесмены помогают с приобретением стройматериалов и техники, волонтеры собирают теплые вещи и деньги.

«Область тоже активно участвует. На днях доставили на фронт очередную партию помощи. В том числе квадрокоптеры, обувь, спальные комплекты и продуктовые наборы от региона», — уточнил глава региона, подчеркнув, что вся область объединилась для помощи фронту.

За все время спецоперации, которая началась 24 февраля 2022 года, из Челябинской области в Донбасс отправили свыше 600 тонн гуманитарного груза. Жители области собирают вещи для солдат, предприниматели вкладываются в закупку строительных материалов и инструментов для восстановления городов, вся область объединила усилия и старается помочь фронту.