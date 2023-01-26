26 января 2023

Свердловская полиция заявила о расцвете коррупции в регионе

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В Свердловской области число случаев коррупции увеличилось на 19%

Свердловская полиция зафиксировала резкий увеличение числа преступлений, связанных с коррупцией. За год было обнаружено на 19% больше взяточников, чем в 2021 году, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«На 19% возросло число выявленных фактов получения [взятки], на 136% – фактов служебного подлога», – говорится в сообщении пресс-службы. Всего в регионе за 2022 год расследовали больше 30 тысяч преступлений, однако не уточняется, сколько из них касались взятки подлога.

Полицейские сообщили, что стали на 50,5% эффективнее в раскрытии преступлений, совершенных ОПГ. В членстве в таких группировках за год заподозрили 186 человек. По данным пресс-службы, в регионе стало почти на 12% меньше убийств.

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Свердловская полиция зафиксировала резкий увеличение числа преступлений, связанных с коррупцией. За год было обнаружено на 19% больше взяточников, чем в 2021 году, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «На 19% возросло число выявленных фактов получения [взятки], на 136% – фактов служебного подлога», – говорится в сообщении пресс-службы. Всего в регионе за 2022 год расследовали больше 30 тысяч преступлений, однако не уточняется, сколько из них касались взятки подлога. Полицейские сообщили, что стали на 50,5% эффективнее в раскрытии преступлений, совершенных ОПГ. В членстве в таких группировках за год заподозрили 186 человек. По данным пресс-службы, в регионе стало почти на 12% меньше убийств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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