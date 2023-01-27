Премьер Бельгии: Брюссель не видит смысла запрещать поставки алмазов из России

27 января 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Россия является одним из крупнейших экспортеров алмазов Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Бельгия пока не видит смысла вводить запрет на поставки российских алмазов, так как товар все равно попадает в Европу альтернативными путями. Об этом рассказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. «До сих пор, несмотря на принятие девяти пакетов ограничений с начала прошлого года, российские алмазы в санкции не включали. Мы наблюдаем, что часть этих алмазов находятся на западных рынках в магазинах, они попадают туда по другим путям», — сказал Кроо во время пресс-конференции в Брюсселе . Он отметил, что нужно предпринять усилия по вводу ограничений на более широком уровне, чем на уровне ЕС. По его словам, Бельгия будет участвовать в создании более эффективной системы санкций для сокращения поставок российских алмазов. По его словам, объем поставок алмазов с момента начала конфликта на Украине сократился на 80%. Россия является одним из крупнейших экспортеров алмазов. В прошлом году Бельгия получила алмазы на сумму 1,8 млрд евро, сказал Кроо. В Бельгии расположен крупнейший центр торговли алмазами. В прошлом году запрет на ввоз российских алмазов ввели США. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Также СМИ сообщали, что запрет на импорт алмазов обсуждают в ЕС, передает «Национальная служба новостей».

Бельгия пока не видит смысла вводить запрет на поставки российских алмазов, так как товар все равно попадает в Европу альтернативными путями. Об этом рассказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. «До сих пор, несмотря на принятие девяти пакетов ограничений с начала прошлого года, российские алмазы в санкции не включали. Мы наблюдаем, что часть этих алмазов находятся на западных рынках в магазинах, они попадают туда по другим путям», — сказал Кроо во время пресс-конференции в Брюсселе. Он отметил, что нужно предпринять усилия по вводу ограничений на более широком уровне, чем на уровне ЕС. По его словам, Бельгия будет участвовать в создании более эффективной системы санкций для сокращения поставок российских алмазов. По его словам, объем поставок алмазов с момента начала конфликта на Украине сократился на 80%. Россия является одним из крупнейших экспортеров алмазов. В прошлом году Бельгия получила алмазы на сумму 1,8 млрд евро, сказал Кроо. В Бельгии расположен крупнейший центр торговли алмазами. В прошлом году запрет на ввоз российских алмазов ввели США. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Также СМИ сообщали, что запрет на импорт алмазов обсуждают в ЕС, передает «Национальная служба новостей».