Арестович заявил о нарушении Конституции на Украине из-за русского языка

28 января 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Запрет русского языка на Украине нарушает международное законодательство, считает Алексей Арестович Фото: официальный сайт президента Украины Запрет русского языка в Киево-Могилянской академии является нарушением конституции Украины и законов Европейского союза. Об этом заявил бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович. «Я ярый сторонник академической свободы университетов. Единственный вопрос — а что делать, когда эта свобода нарушает Конституцию Украины, а именно — статью 10 и десяток нормативных актов международного права, включая законы Евросоюза», — написал Арестович в своем telegram-канале . Кроме того, запрет общения на русском языке нарушает нормы этики, отметил экс-советник украинского лидера. Ранее в одном из старейших высших учебных заведений Украины, Киево-Могилянской академии, запретили использовать русский язык при личном общении. Это произошло на фоне проведение российской специальной операции на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основными целями является демилитаризация и денацификация страны, а также помощь жителям Донбасса.

Запрет русского языка в Киево-Могилянской академии является нарушением конституции Украины и законов Европейского союза. Об этом заявил бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович. «Я ярый сторонник академической свободы университетов. Единственный вопрос — а что делать, когда эта свобода нарушает Конституцию Украины, а именно — статью 10 и десяток нормативных актов международного права, включая законы Евросоюза», — написал Арестович в своем telegram-канале. Кроме того, запрет общения на русском языке нарушает нормы этики, отметил экс-советник украинского лидера. Ранее в одном из старейших высших учебных заведений Украины, Киево-Могилянской академии, запретили использовать русский язык при личном общении. Это произошло на фоне проведение российской специальной операции на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основными целями является демилитаризация и денацификация страны, а также помощь жителям Донбасса.