Еврокомиссар признал зависимость ЕС от российского газа

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В Европе заявили, что ее зависимость от газа из РФ является неприемлемой
В Европе заявили, что ее зависимость от газа из РФ является неприемлемой Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

В Европе сохраняется зависимость от поставок газа из России. Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йергенсен, отметив, что такая ситуация является неприемлемой. 

«Очевидно, что мы по-прежнему зависим от российского газа», — заявил Йергенсен для портала Table.Media. В то же время он подчеркнул, что такая ситуация является неприемлемой с политической, этической и с точки зрения безопасности.

Так, в ближайшее время будет представлен план по постепенному сокращению импорта российского газа. Кроме того, Дан Йергенсен обратил внимание на то, что Евросоюз испытывает значительную зависимость от США в сфере поставок сжиженного природного газа. Он также выразил уверенность в существовании потенциала для дальнейшего увеличения объемов импорта американского газа.

Ранее журналист Алекс Христофору высмеял заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в РФ якобы предпринимали попытки воспользоваться зависимостью европейских стран от газа. По словам корреспондента, политика Европы обеспечила для российской экономики рост на 4,5%, передает RT. 

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В Европе сохраняется зависимость от поставок газа из России. Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йергенсен, отметив, что такая ситуация является неприемлемой.  «Очевидно, что мы по-прежнему зависим от российского газа», — заявил Йергенсен для портала Table.Media. В то же время он подчеркнул, что такая ситуация является неприемлемой с политической, этической и с точки зрения безопасности. Так, в ближайшее время будет представлен план по постепенному сокращению импорта российского газа. Кроме того, Дан Йергенсен обратил внимание на то, что Евросоюз испытывает значительную зависимость от США в сфере поставок сжиженного природного газа. Он также выразил уверенность в существовании потенциала для дальнейшего увеличения объемов импорта американского газа. Ранее журналист Алекс Христофору высмеял заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в РФ якобы предпринимали попытки воспользоваться зависимостью европейских стран от газа. По словам корреспондента, политика Европы обеспечила для российской экономики рост на 4,5%, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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