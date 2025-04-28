В Европе сохраняется зависимость от поставок газа из России. Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йергенсен, отметив, что такая ситуация является неприемлемой.
«Очевидно, что мы по-прежнему зависим от российского газа», — заявил Йергенсен для портала Table.Media. В то же время он подчеркнул, что такая ситуация является неприемлемой с политической, этической и с точки зрения безопасности.
Так, в ближайшее время будет представлен план по постепенному сокращению импорта российского газа. Кроме того, Дан Йергенсен обратил внимание на то, что Евросоюз испытывает значительную зависимость от США в сфере поставок сжиженного природного газа. Он также выразил уверенность в существовании потенциала для дальнейшего увеличения объемов импорта американского газа.
Ранее журналист Алекс Христофору высмеял заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в РФ якобы предпринимали попытки воспользоваться зависимостью европейских стран от газа. По словам корреспондента, политика Европы обеспечила для российской экономики рост на 4,5%, передает RT.
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