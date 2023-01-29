Магазин в Перми распродает коллекции Lego за полцены

30 января 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Распродажа закончится 30 января Фото: Илья Московец © URA.RU Пермяки могут купить конструкторы Lego со скидками до 50%. Распродажу проводит отдел «Мир кубиков» в ТРЦ «iMALL Эспланада». Подробности указаны на сайте сети магазинов. «Ассортимент, на который действуют скидки, охватывает практически все линейки наборов Lego, в том числе легендарные, созданные по идеям фанатов, конструкторы серии IDEAS: Lego 21321 Международная космическая станция, Lego 92176 Ракетно-космическая система НАСА „Сатурн-5-Аполлон“ и другие. Обратите внимание на уникальные наборы VIDIYO, которые не оставят равнодушными поклонников разных музыкальных жанров, и пробуждающие творческий энтузиазм наборы Lego CREATOR», — указано в релизе. Скидки на наборы и конструкторы — от 10% до 50%. Распродажа закончится сегодня — 30 января. Даты следующих акций пока не анонсированы. Ранее URA.RU сообщало, что после ухода Lego из России официальный партнер компании запустил новую мультибрендовую сеть «Мир кубиков».

Пермяки могут купить конструкторы Lego со скидками до 50%. Распродажу проводит отдел «Мир кубиков» в ТРЦ «iMALL Эспланада». Подробности указаны на сайте сети магазинов. «Ассортимент, на который действуют скидки, охватывает практически все линейки наборов Lego, в том числе легендарные, созданные по идеям фанатов, конструкторы серии IDEAS: Lego 21321 Международная космическая станция, Lego 92176 Ракетно-космическая система НАСА „Сатурн-5-Аполлон“ и другие. Обратите внимание на уникальные наборы VIDIYO, которые не оставят равнодушными поклонников разных музыкальных жанров, и пробуждающие творческий энтузиазм наборы Lego CREATOR», — указано в релизе. Скидки на наборы и конструкторы — от 10% до 50%. Распродажа закончится сегодня — 30 января. Даты следующих акций пока не анонсированы. Ранее URA.RU сообщало, что после ухода Lego из России официальный партнер компании запустил новую мультибрендовую сеть «Мир кубиков».