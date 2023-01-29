Магазин в Перми распродает коллекции Lego за полцены

Пермяки могут купить конструкторы Lego со скидками до 50%. Распродажу проводит отдел «Мир кубиков» в ТРЦ «iMALL Эспланада». Подробности указаны на сайте сети магазинов.
«Ассортимент, на который действуют скидки, охватывает практически все линейки наборов Lego, в том числе легендарные, созданные по идеям фанатов, конструкторы серии IDEAS: Lego 21321 Международная космическая станция, Lego 92176 Ракетно-космическая система НАСА „Сатурн-5-Аполлон“ и другие. Обратите внимание на уникальные наборы VIDIYO, которые не оставят равнодушными поклонников разных музыкальных жанров, и пробуждающие творческий энтузиазм наборы Lego CREATOR», — указано в релизе.
Скидки на наборы и конструкторы — от 10% до 50%. Распродажа закончится сегодня — 30 января. Даты следующих акций пока не анонсированы.
Ранее URA.RU сообщало, что после ухода Lego из России официальный партнер компании запустил новую мультибрендовую сеть «Мир кубиков».
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