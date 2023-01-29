29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Магазин в Перми распродает коллекции Lego за полцены

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, лего, конструктор, детство
Распродажа закончится 30 января Фото:

Пермяки могут купить конструкторы Lego со скидками до 50%. Распродажу проводит отдел «Мир кубиков» в ТРЦ «iMALL Эспланада». Подробности указаны на сайте сети магазинов.

«Ассортимент, на который действуют скидки, охватывает практически все линейки наборов Lego, в том числе легендарные, созданные по идеям фанатов, конструкторы серии IDEAS: Lego 21321 Международная космическая станция, Lego 92176 Ракетно-космическая система НАСА „Сатурн-5-Аполлон“ и другие. Обратите внимание на уникальные наборы VIDIYO, которые не оставят равнодушными поклонников разных музыкальных жанров, и пробуждающие творческий энтузиазм наборы Lego CREATOR», — указано в релизе.

Скидки на наборы и конструкторы — от 10% до 50%. Распродажа закончится сегодня — 30 января. Даты следующих акций пока не анонсированы.

Ранее URA.RU сообщало, что после ухода Lego из России официальный партнер компании запустил новую мультибрендовую сеть «Мир кубиков».

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Пермяки могут купить конструкторы Lego со скидками до 50%. Распродажу проводит отдел «Мир кубиков» в ТРЦ «iMALL Эспланада». Подробности указаны на сайте сети магазинов. «Ассортимент, на который действуют скидки, охватывает практически все линейки наборов Lego, в том числе легендарные, созданные по идеям фанатов, конструкторы серии IDEAS: Lego 21321 Международная космическая станция, Lego 92176 Ракетно-космическая система НАСА „Сатурн-5-Аполлон“ и другие. Обратите внимание на уникальные наборы VIDIYO, которые не оставят равнодушными поклонников разных музыкальных жанров, и пробуждающие творческий энтузиазм наборы Lego CREATOR», — указано в релизе. Скидки на наборы и конструкторы — от 10% до 50%. Распродажа закончится сегодня — 30 января. Даты следующих акций пока не анонсированы. Ранее URA.RU сообщало, что после ухода Lego из России официальный партнер компании запустил новую мультибрендовую сеть «Мир кубиков».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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