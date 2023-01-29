Товарищ Тунгусова продал дорожный бизнес участнику свердловского «клуба олигархов»

Сергей Мазуркевич контролирует логистические предприятия и производства стройматериалов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новым владельцем АО «Трест Уралтранспецстрой» — крупнейшей дорожной компании Свердловской области — стал бизнесмен, участник регионального союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, часто именуется как «клуб олигархов») Сергей Мазуркевич. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к компании, и подтвердил сам Мазуркевич.

«Сделка действительно закрыта, 100% акций УТСС теперь принадлежат мне», — сказал Мазуркевич. Детали знакового для региона соглашения он раскрывать не стал.

Сервис СБИС оценивает стоимость УТСС в 1,1 миллиарда рублей. По выручке (в 2021 году — 5,2 млрд) это одно из крупнейших профильных предприятий страны. Согласно информации из открытых источников, прямо сейчас УТСС реализует несколько подрядов на миллиарды рублей. Наиболее заметные из них — строительство ЕКАД, трамвайной ветки в Академическом районе, Александровского бульвара, улицы Чкалова, а также ремонт улиц Шейнкмана и Объездной дороги в Екатеринбурге.

О том, что основной бенефициар УТСС Дмитрий Головин, которого называют товарищем опального экс-вице-мэра, бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова, продает актив, URA.RU впервые сообщило в декабре 2022-го. По данным агентства, переговоры с различными претендентами он вел не меньше года. И занимал принципиальную позицию: покупатель должен быть местный.

Головин владел 32,42% акций УТСС. Другими крупными акционерами были Владимир Головин (23,28%) и Михаил Малиновских (14,93%).

Приобретя УТСС, Мазуркевич концентрирует в своих руках весь производственный цикл — от изготовления стройматериалов до их применения. Используя это преимущество, бизнесмен намерен нарастить объемы работ (не теряя в качестве), выйти в другие регионы, став одним из важнейших субъектов в отрасли.