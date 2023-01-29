В Озерске Челябинской области горожан напугало падение неизвестного горящего предмета. Видео ночного происшествия выложили в социальных сетях.
«Метеорит? Вчера в Озерске видели падение с неба неопознанного объекта. Громкий хлопок испугал жителей», — написали в посте в паблике «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».
Автор видео сообщила в комментариях, что из осколков на месте происшествия были только горелый картон и полиэтилен. Женщина предположила, что причиной шума была самодельная петарда. В МВД региона telegram-каналу «Челябинск, который смог» пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Обновлено в 17:29 по уральскому времени:
«Обращений по данному случаю не поступало. После проверки информации будет установлено, что именно произошло», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
На месте падения обнаружили пепел, полиэтилен и горелый картон
фото: Татьяна Демченко
Женщина, нашедшая остатки объекта, предполагает, что это самодельная петарда
фото: Татьяна Демченко
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В Озерске Челябинской области горожан напугало падение неизвестного горящего предмета. Видео ночного происшествия выложили в социальных сетях. «Метеорит? Вчера в Озерске видели падение с неба неопознанного объекта. Громкий хлопок испугал жителей», — написали в посте в паблике «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». Автор видео сообщила в комментариях, что из осколков на месте происшествия были только горелый картон и полиэтилен. Женщина предположила, что причиной шума была самодельная петарда. В МВД региона telegram-каналу «Челябинск, который смог» пообещали прокомментировать ситуацию позже. Обновлено в 17:29 по уральскому времени: «Обращений по данному случаю не поступало. После проверки информации будет установлено, что именно произошло», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.