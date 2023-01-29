29 января 2023

Жителей Озерска напугало падение неизвестного горящего предмета. Фото, видео

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Поездка Алексея Текслера в Озерск. Челябинская область, озерск
Жителей Озерска ночью напугала вспышка и падение неизвестного предмета Фото:

В Озерске Челябинской области горожан напугало падение неизвестного горящего предмета. Видео ночного происшествия выложили в социальных сетях.

«Метеорит? Вчера в Озерске видели падение с неба неопознанного объекта. Громкий хлопок испугал жителей», — написали в посте в паблике «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».

Автор видео сообщила в комментариях, что из осколков на месте происшествия были только горелый картон и полиэтилен. Женщина предположила, что причиной шума была самодельная петарда. В МВД региона telegram-каналу «Челябинск, который смог» пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Обновлено в 17:29 по уральскому времени:

«Обращений по данному случаю не поступало. После проверки информации будет установлено, что именно произошло», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На месте падения обнаружили пепел, полиэтилен и горелый картон
Женщина, нашедшая остатки объекта, предполагает, что это самодельная петарда

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В Озерске Челябинской области горожан напугало падение неизвестного горящего предмета. Видео ночного происшествия выложили в социальных сетях. «Метеорит? Вчера в Озерске видели падение с неба неопознанного объекта. Громкий хлопок испугал жителей», — написали в посте в паблике «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». Автор видео сообщила в комментариях, что из осколков на месте происшествия были только горелый картон и полиэтилен. Женщина предположила, что причиной шума была самодельная петарда. В МВД региона telegram-каналу «Челябинск, который смог» пообещали прокомментировать ситуацию позже. Обновлено в 17:29 по уральскому времени: «Обращений по данному случаю не поступало. После проверки информации будет установлено, что именно произошло», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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