Сексолог объяснил, почему мужчины в возрасте уходят к молодым. Видео

Врач Кульгавчук: зрелый мужчина выбирает молодую женщину, чтобы потешить свое самолюбие

30 января 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Чаще всего большая разница в возрасте у партнеров не способствует долгим отношениям, считает Евгений Кульгавчук Фото: Екатерина Сычкова Если мужчина в возрасте уходят к более молодым женщинам, это не значит, что он сделал это только из-за внешности. Зачастую, выбор связан с желанием мужчины потешить свое самолюбие. Так считает сексолог Евгений Кульгавчук. «Выбор мужчины в сторону более молодой пассии может быть связан с желанием потешить самолюбие и обменять возможности на восхищения. <…> Не всегда дело в молодом теле, возможно, причина и в жажде аплодисментов», — уточнил Евгений Кульгавчук Пятому каналу. Он пояснил, что у более опытных, зрелых женщин реакция на мужчину более спокойная. Ее сложнее удивить или спровоцировать на яркие эмоции. Обратная же ситуация с более молодой девушкой. Она чаще может восторгаться достижениями мужчины, считает сексолог. Также эксперт рассказал, почему межвозрастные пары вступают в брак спустя недолгое время после начала отношений. По его мнению, девушкой в этот момент двигают меркантильные интересы, а мужчина привлекает таким образом общественное внимание. По мнению Кульгавчука, бывают случаи, когда пары с большой разницей в возрасте искренне любят друг друга и строят длительные отношения. Но зачастую такие отношения нежизнеспособны. Ранее Кульгавчук также рассказывал, что первая половина выходного дня является идеальным временем для секса. В это время, поясняет он, партнеры свежи и полны сил. Вечером же люди утомлены после работы и им не до интимного времяпрепровождения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если мужчина в возрасте уходят к более молодым женщинам, это не значит, что он сделал это только из-за внешности. Зачастую, выбор связан с желанием мужчины потешить свое самолюбие. Так считает сексолог Евгений Кульгавчук. «Выбор мужчины в сторону более молодой пассии может быть связан с желанием потешить самолюбие и обменять возможности на восхищения. <…> Не всегда дело в молодом теле, возможно, причина и в жажде аплодисментов», — уточнил Евгений Кульгавчук Пятому каналу. Он пояснил, что у более опытных, зрелых женщин реакция на мужчину более спокойная. Ее сложнее удивить или спровоцировать на яркие эмоции. Обратная же ситуация с более молодой девушкой. Она чаще может восторгаться достижениями мужчины, считает сексолог. Также эксперт рассказал, почему межвозрастные пары вступают в брак спустя недолгое время после начала отношений. По его мнению, девушкой в этот момент двигают меркантильные интересы, а мужчина привлекает таким образом общественное внимание. По мнению Кульгавчука, бывают случаи, когда пары с большой разницей в возрасте искренне любят друг друга и строят длительные отношения. Но зачастую такие отношения нежизнеспособны. Ранее Кульгавчук также рассказывал, что первая половина выходного дня является идеальным временем для секса. В это время, поясняет он, партнеры свежи и полны сил. Вечером же люди утомлены после работы и им не до интимного времяпрепровождения.