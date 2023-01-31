Пермяки выиграли суд у мэрии, которая требовала снести их пятиэтажку

Суд встал на сторону собственников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Собственники дома по ул. Технической, 12 в Перми выиграли судебный процесс и добились отмены решения мэрии о признании их дома аварийным. Об этом URA.RU рассказал старший по дому Евгений Кудымов.

«Судебное заседание состоялось 30 января. Суд встал на нашу сторону. Мотивировочная часть будет готова 13 февраля. Скорее всего, судью убедили результаты экспертизы, которую мы заказывали. Она показала, что износ дома не 80%, как было в материалах мэрии, а 34%», — рассказал Кудымов.

Жители обратились в суд в сентябре. Летом их уведомили о необходимости выезда и сноса здания в течение полугода. Они были удивлены решению о признании их дома аварийным. Ранее суд у мэрии выиграли собственники здания на улице Советской, 1, которые также не согласились с тем, что их дом непригоден для жилья.