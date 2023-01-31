Власти Перми рассказали о закупках 2023 года

Министр Зарубин: закупки в Пермском крае за счет средств 2023 года проведены более чем на половину

01 февраля 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Министр Зарубин рассказал, что закупки муниципалитетов за счет средств 2023 года проведены более чем на половину Фото: Сергей Русанов © URA.RU Закупки муниципалитетов Пермского края за счет средств этого года уже проведены более чем на 60%. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок края Алексей Зарубин уточнил, что на данный момент работает более 1300 муниципальных заказчиков в 43 территориях. «На текущий год уже сейчас объем контрактуемого бюджета у муниципалитетов составляет порядка 50 млрд рублей. Заключено контрактов и опубликовано закупок на сумму более 31 млрд, что составляет более 60%. Но снижать темпов не следует, потому что будут выделяться дополнительные средства, и по ним нужно будет также максимально оперативно работать», — передает пресс-служба правительства слова главы ведомства. Министр также озвучил, что в прошлом году было заключено более 140 тысяч контрактов, общая сумма превысила 54 млрд рублей. Краевые власти отмечают, что в темпах контрактации наблюдается «положительная динамика», в том числе и во время перехода к централизованной системе закупок, когда полномочия по проведению торгов от муниципалитетов были переданы на региональный уровень.

Закупки муниципалитетов Пермского края за счет средств этого года уже проведены более чем на 60%. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок края Алексей Зарубин уточнил, что на данный момент работает более 1300 муниципальных заказчиков в 43 территориях. «На текущий год уже сейчас объем контрактуемого бюджета у муниципалитетов составляет порядка 50 млрд рублей. Заключено контрактов и опубликовано закупок на сумму более 31 млрд, что составляет более 60%. Но снижать темпов не следует, потому что будут выделяться дополнительные средства, и по ним нужно будет также максимально оперативно работать», — передает пресс-служба правительства слова главы ведомства. Министр также озвучил, что в прошлом году было заключено более 140 тысяч контрактов, общая сумма превысила 54 млрд рублей. Краевые власти отмечают, что в темпах контрактации наблюдается «положительная динамика», в том числе и во время перехода к централизованной системе закупок, когда полномочия по проведению торгов от муниципалитетов были переданы на региональный уровень.