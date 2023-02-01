Таджикский мигрант обвинил свердловского врача в шовинизме: «Понаехали тут»

Таджикский мигрант обвинил свердловского врача в шовинизме

Мужчина написал, что является гражданином РФ, а его жена сейчас получает гражданство (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мигрант, которого врач больницы Белоярского (Свердловская область) обвинила в избиении, изложил свою версию событий. Анонимный рассказ мужчины появился в группе «Подслушано Белоярский» во «ВКонтакте», он написан от первого лица. Осведомленный источник URA.RU подтвердил, что автором опубликованного поста является тот самый участник событий.

«У женщины было высокое давление и боли в сердце, приехали в местную больницу. Нас приняли в неотложке, направили в ЦРБ. Приехали в Белоярку, нас осмотрели и направили к неврологу. На этот момент уже было известно, что женщина не является гражданкой РФ. На вопрос, примут ли нас, сказали ДА! Это важно, чтобы не терять время и поехать, если что, в частную клинику, так как состояние становилось все хуже», — написано в посте.

Далее автор описывает, что он с женой прошел в кабинет в неврологу. Та отказалась их принять. В ответ на возмущение супругов доктор якобы сказала: «Понаехали тут, езжайте в свой страну лечиться, вам здесь не Таджикистан» (орфография сохранена — прим.ред.).

«В ответ тоже нагрубил, потому что был на нервах, и вышел в коридор. Врач начала все снимать на телефон. На мои просьбы не снимать получил отказы, выхватил телефон, остановил запись и отдал телефон. Самое главное, не тронул ее пальцем!», — подчеркнул автор рассказа. Он добавил, что, возможно, невролог — очень хороший врач, но «отношение в больнице к людям — это нечто».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в центральную районную больницу Белоярского. «Данная информация не соответствует действительности», — ответил представитель учреждения.

Ранее сообщалось, что в Белоярском мигрант набросился на врача-невролога, которая отказалась принять его жену из-за отсутствия полиса ОМС. На защиту доктора встал ее муж, в итоге оба супруга получили травмы. Все стороны конфликта подали заявления в полицию.