«Как родной человек»: 93-летняя блогер из Арамили рассказала, как встретилась с Путиным

Тревел-блогер баба Женя: как только Путин вошел в зал, волнение ушло

29 мая 2025 в 10:05 Размер текста - 17 +

Евгения Семенова любит путешествовать и предпочитает поезда Фото: страница Евгении Семеновой во «ВКонтакте» Евгения Федоровна Семенова — 93-летняя тревел-блогер из Арамили (Свердловская область) — рассказала, что встреча с Владимиром Путиным получилась очень теплой, хотя она и растерялась, когда президент дал ей слово. В этом пенсионерка, известная в сетях как баба Женя, призналась в разговоре с URA.RU. «Я до сих пор нахожусь под впечатлением от встречи с Владимиром Владимировичем. Как только он вошел в зал, все волнение ушло и стало тепло — как будто с тобой говорит родной человек. А вот когда он дал слово мне, я очень растерялась и заволновалась, ведь до этого уже выступили все участники конкурсов и говорили члены Наблюдательного совета платформы „Россия — страна возможностей“», — объяснила Евгения Федоровна. Она добавила, что ей до сих пор трудно передать свои эмоции словами, потому что она долго мечтала о встрече с президентом. «Но даже в самых смелых мечтах не могла представить, что она пройдет так торжественно и искренне. Владимир Владимирович оказался невероятно спокойным, мудрым и внимательным — он слышал каждого и давал развернутые ответы. В его взгляде и словах чувствовалась сила, а также простота и искренний интерес к нам, сидящим в зале», — вспоминает баба Женя. Она говорит, что ее близкие не могли сдержать слез, наблюдая, как она общается с Путиным. «И я сама растрогалась. Это событие останется в памяти и будет поводом для гордости. Эта встреча важна — не только для меня, но и для моего окружения, для всех, кто поддерживал и верил», — говорит свердловчанка. Интернет баба Женя освоила в 87 лет с помощью внуков и очень быстро стала известна как тревел-блогер. Ее видеоролики о путешествиях по России набирают тысячи просмотров и откликов. Пенсионерка стала финалисткой проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», благодаря чему имела возможность встретиться с Владимиром Путиным. Евгения Федоровна в свои 93 года живет полной жизнью и полна бодрости Фото: страница Евгении Семеновой во «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евгения Федоровна Семенова — 93-летняя тревел-блогер из Арамили (Свердловская область) — рассказала, что встреча с Владимиром Путиным получилась очень теплой, хотя она и растерялась, когда президент дал ей слово. В этом пенсионерка, известная в сетях как баба Женя, призналась в разговоре с URA.RU. «Я до сих пор нахожусь под впечатлением от встречи с Владимиром Владимировичем. Как только он вошел в зал, все волнение ушло и стало тепло — как будто с тобой говорит родной человек. А вот когда он дал слово мне, я очень растерялась и заволновалась, ведь до этого уже выступили все участники конкурсов и говорили члены Наблюдательного совета платформы „Россия — страна возможностей“», — объяснила Евгения Федоровна. Она добавила, что ей до сих пор трудно передать свои эмоции словами, потому что она долго мечтала о встрече с президентом. «Но даже в самых смелых мечтах не могла представить, что она пройдет так торжественно и искренне. Владимир Владимирович оказался невероятно спокойным, мудрым и внимательным — он слышал каждого и давал развернутые ответы. В его взгляде и словах чувствовалась сила, а также простота и искренний интерес к нам, сидящим в зале», — вспоминает баба Женя. Она говорит, что ее близкие не могли сдержать слез, наблюдая, как она общается с Путиным. «И я сама растрогалась. Это событие останется в памяти и будет поводом для гордости. Эта встреча важна — не только для меня, но и для моего окружения, для всех, кто поддерживал и верил», — говорит свердловчанка. Интернет баба Женя освоила в 87 лет с помощью внуков и очень быстро стала известна как тревел-блогер. Ее видеоролики о путешествиях по России набирают тысячи просмотров и откликов. Пенсионерка стала финалисткой проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», благодаря чему имела возможность встретиться с Владимиром Путиным.