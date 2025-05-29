Эрдоган сделал важное заявление по миру на Украине

Урегулирование конфликта на Украине возможно только через диалог. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, важнейшей задачей сейчас является прекращение огня и создание условий для устойчивого мира.
«Мы находимся на критическом этапе на Украине, когда необходимо заставить пушки замолчать и создать основу для мира. Как и в прошлом, мы продолжаем вносить свой вклад во все усилия по поиску решения, при этом нашим приоритетом является всеобъемлющее прекращение огня», — заявил Эрдоган на шестом саммите Европейского политического сообщества в Тиране. Его слова приводит Haber.
Глава Турции также сообщил, что после визита главы Украины Владимира Зеленского в Анкару стороны договорились начать технические консультации по вопросам урегулирования. Эрдоган также призвал партнеров поддержать открытые дипломатические каналы между Киевом и Москвой и заверил, что Турция продолжит способствовать мирному процессу.
В Стамбуле 16 мая состоялись первые за три годы прямые российско-украинские переговоры при посредничестве МИД Турции. Обе стороны оценили назвали разговор продуктивным и договорились продолжить сотрудничество после обмена мнения по прекращению огня. Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд состоится 2 июня также в Стамбуле. На этой встрече стороны представят меморандум с условиями мирного урегулирования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.