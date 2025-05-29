Эрдоган сделал важное заявление по миру на Украине

Эрдоган: путь к урегулированию на Украине лежит через диалог
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Эрдоган выразил готовность продолжать посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине
Эрдоган выразил готовность продолжать посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Урегулирование конфликта на Украине возможно только через диалог. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, важнейшей задачей сейчас является прекращение огня и создание условий для устойчивого мира.

«Мы находимся на критическом этапе на Украине, когда необходимо заставить пушки замолчать и создать основу для мира. Как и в прошлом, мы продолжаем вносить свой вклад во все усилия по поиску решения, при этом нашим приоритетом является всеобъемлющее прекращение огня», — заявил Эрдоган на шестом саммите Европейского политического сообщества в Тиране. Его слова приводит Haber.

Глава Турции также сообщил, что после визита главы Украины Владимира Зеленского в Анкару стороны договорились начать технические консультации по вопросам урегулирования. Эрдоган также призвал партнеров поддержать открытые дипломатические каналы между Киевом и Москвой и заверил, что Турция продолжит способствовать мирному процессу.

В Стамбуле 16 мая состоялись первые за три годы прямые российско-украинские переговоры при посредничестве МИД Турции. Обе стороны оценили назвали разговор продуктивным и договорились продолжить сотрудничество после обмена мнения по прекращению огня. Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд состоится 2 июня также в Стамбуле. На этой встрече стороны представят меморандум с условиями мирного урегулирования.

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Урегулирование конфликта на Украине возможно только через диалог. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, важнейшей задачей сейчас является прекращение огня и создание условий для устойчивого мира. «Мы находимся на критическом этапе на Украине, когда необходимо заставить пушки замолчать и создать основу для мира. Как и в прошлом, мы продолжаем вносить свой вклад во все усилия по поиску решения, при этом нашим приоритетом является всеобъемлющее прекращение огня», — заявил Эрдоган на шестом саммите Европейского политического сообщества в Тиране. Его слова приводит Haber. Глава Турции также сообщил, что после визита главы Украины Владимира Зеленского в Анкару стороны договорились начать технические консультации по вопросам урегулирования. Эрдоган также призвал партнеров поддержать открытые дипломатические каналы между Киевом и Москвой и заверил, что Турция продолжит способствовать мирному процессу. В Стамбуле 16 мая состоялись первые за три годы прямые российско-украинские переговоры при посредничестве МИД Турции. Обе стороны оценили назвали разговор продуктивным и договорились продолжить сотрудничество после обмена мнения по прекращению огня. Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд состоится 2 июня также в Стамбуле. На этой встрече стороны представят меморандум с условиями мирного урегулирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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