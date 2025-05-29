Песков рассказал, планирует ли Путин звонить Трампу

Кремль: каналы связи РФ и США налажены, если надо, Путин и Трамп созвонятся
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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У Путина в планах пока нет разговора с Трампом, заявил Песков
У Путина в планах пока нет разговора с Трампом, заявил Песков Фото:

В графике президента России Владимира Путина на данный момент не запланирован телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

«Нет. <...> Каналы связи налажены, и по мере возникновения необходимости очень быстро можно согласовать такой телефонный разговор. Это может состояться в любой момент», — отметил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Последний телефонный разговор между президентом России и главой США состоялся 19 мая. Лидеры двух стран общались более двух часов. По завершении беседы российский лидер выступил с комментариями для прессы. Подробности об оценке переговоров разными странами — в материале URA.RU.

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В графике президента России Владимира Путина на данный момент не запланирован телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков «Нет. <...> Каналы связи налажены, и по мере возникновения необходимости очень быстро можно согласовать такой телефонный разговор. Это может состояться в любой момент», — отметил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Последний телефонный разговор между президентом России и главой США состоялся 19 мая. Лидеры двух стран общались более двух часов. По завершении беседы российский лидер выступил с комментариями для прессы. Подробности об оценке переговоров разными странами — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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