Песков рассказал, планирует ли Путин звонить Трампу

В графике президента России Владимира Путина на данный момент не запланирован телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
«Нет. <...> Каналы связи налажены, и по мере возникновения необходимости очень быстро можно согласовать такой телефонный разговор. Это может состояться в любой момент», — отметил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Последний телефонный разговор между президентом России и главой США состоялся 19 мая. Лидеры двух стран общались более двух часов. По завершении беседы российский лидер выступил с комментариями для прессы. Подробности об оценке переговоров разными странами — в материале URA.RU.
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