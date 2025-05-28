28 мая 2025

«Потрошитель с ЖБИ» получил боевое ранение на СВО

Екатеринбургский убийца Лопатин получил ранение на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, противостояние, боевики, военные, солдаты, война, подготовка, конфликт, вооруженные силы, отдых, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, руки, солдат, мобилизация, вс рф, сво, наемники, военный, бойцы сво
Известно, что Юрий Лопатин на фронте минимум с прошлого лета Фото:

Екатеринбуржец Юрий Лопатин, получивший прозвище «потрошитель с ЖБИ» после убийства пенсионерки, получил боевое ранение на спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал его товарищ.

«Юрий уже прошел курс лечения в госпитале. И желает вернуться на фронт, чтобы продолжить отдавать воинский долг», — сказал собеседник агентства.

Прошлым летом Лопатин поругался с пожилым мужчиной в доме на улице Патриса Лумумбы, 29Б. Юрий тогда был в отпуске, вернувшись с фронта. Пенсионер уверял, что Лопатин якобы дважды ломился к нему в квартиру и в итоге избил. По словам самого Юрия, сосед якобы оскорбил его маму, поэтому он решил поговорить с ним, но завязалась драка. После этого оба сняла побои, а позже Лопатин принес извинения. Дело в итоге замяли.

Убийство 61-летней женщины, за которое Лопатин был осужден в 2021-м, произошло годом ранее в доме на улице Новгородцевой (микрорайон ЖБИ). По версии следствия, пенсионерка вступилась за соседку с грудничком, которой угрожал ее пьяный сожитель — Юрий. Девушка с малышом убежали, а озлобленный мужчина зашел в квартиру к женщине, где избил ее. Затем он взял нож и нанес ей более 30 ударов. Суд приговорил Лопатина к 14 годам колонии, но он вышел условно-досрочно.

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Екатеринбуржец Юрий Лопатин, получивший прозвище «потрошитель с ЖБИ» после убийства пенсионерки, получил боевое ранение на спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал его товарищ. «Юрий уже прошел курс лечения в госпитале. И желает вернуться на фронт, чтобы продолжить отдавать воинский долг», — сказал собеседник агентства. Прошлым летом Лопатин поругался с пожилым мужчиной в доме на улице Патриса Лумумбы, 29Б. Юрий тогда был в отпуске, вернувшись с фронта. Пенсионер уверял, что Лопатин якобы дважды ломился к нему в квартиру и в итоге избил. По словам самого Юрия, сосед якобы оскорбил его маму, поэтому он решил поговорить с ним, но завязалась драка. После этого оба сняла побои, а позже Лопатин принес извинения. Дело в итоге замяли. Убийство 61-летней женщины, за которое Лопатин был осужден в 2021-м, произошло годом ранее в доме на улице Новгородцевой (микрорайон ЖБИ). По версии следствия, пенсионерка вступилась за соседку с грудничком, которой угрожал ее пьяный сожитель — Юрий. Девушка с малышом убежали, а озлобленный мужчина зашел в квартиру к женщине, где избил ее. Затем он взял нож и нанес ей более 30 ударов. Суд приговорил Лопатина к 14 годам колонии, но он вышел условно-досрочно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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