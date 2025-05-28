«Потрошитель с ЖБИ» получил боевое ранение на СВО

Екатеринбургский убийца Лопатин получил ранение на фронте

29 мая 2025 в 11:50 Размер текста - 17 +

Известно, что Юрий Лопатин на фронте минимум с прошлого лета Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Екатеринбуржец Юрий Лопатин, получивший прозвище «потрошитель с ЖБИ» после убийства пенсионерки, получил боевое ранение на спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал его товарищ. «Юрий уже прошел курс лечения в госпитале. И желает вернуться на фронт, чтобы продолжить отдавать воинский долг», — сказал собеседник агентства. Прошлым летом Лопатин поругался с пожилым мужчиной в доме на улице Патриса Лумумбы, 29Б. Юрий тогда был в отпуске, вернувшись с фронта. Пенсионер уверял, что Лопатин якобы дважды ломился к нему в квартиру и в итоге избил. По словам самого Юрия, сосед якобы оскорбил его маму, поэтому он решил поговорить с ним, но завязалась драка. После этого оба сняла побои, а позже Лопатин принес извинения. Дело в итоге замяли. Убийство 61-летней женщины, за которое Лопатин был осужден в 2021-м, произошло годом ранее в доме на улице Новгородцевой (микрорайон ЖБИ). По версии следствия, пенсионерка вступилась за соседку с грудничком, которой угрожал ее пьяный сожитель — Юрий. Девушка с малышом убежали, а озлобленный мужчина зашел в квартиру к женщине, где избил ее. Затем он взял нож и нанес ей более 30 ударов. Суд приговорил Лопатина к 14 годам колонии, но он вышел условно-досрочно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Юрий Лопатин, получивший прозвище «потрошитель с ЖБИ» после убийства пенсионерки, получил боевое ранение на спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал его товарищ. «Юрий уже прошел курс лечения в госпитале. И желает вернуться на фронт, чтобы продолжить отдавать воинский долг», — сказал собеседник агентства. Прошлым летом Лопатин поругался с пожилым мужчиной в доме на улице Патриса Лумумбы, 29Б. Юрий тогда был в отпуске, вернувшись с фронта. Пенсионер уверял, что Лопатин якобы дважды ломился к нему в квартиру и в итоге избил. По словам самого Юрия, сосед якобы оскорбил его маму, поэтому он решил поговорить с ним, но завязалась драка. После этого оба сняла побои, а позже Лопатин принес извинения. Дело в итоге замяли. Убийство 61-летней женщины, за которое Лопатин был осужден в 2021-м, произошло годом ранее в доме на улице Новгородцевой (микрорайон ЖБИ). По версии следствия, пенсионерка вступилась за соседку с грудничком, которой угрожал ее пьяный сожитель — Юрий. Девушка с малышом убежали, а озлобленный мужчина зашел в квартиру к женщине, где избил ее. Затем он взял нож и нанес ей более 30 ударов. Суд приговорил Лопатина к 14 годам колонии, но он вышел условно-досрочно.