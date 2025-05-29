Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте (Челябинская область), сыграл главную роль в драмеди «Я свободен». Съемки пилота сериала от студии SVERDЛOVSK, основанной шоуменом Сергеем Светлаковым (родом из Свердловской области), завершились успешно, сообщили URA.RU в пресс-службе ТНТ.
«Нам давно хотелось рассказать честную, живую историю о взрослом человеке, который начинает всё сначала. Без морализаторства, без фальши. Просто о жизни, в которой можно потеряться — и найти себя заново. „Я свободен“ — это не про свободу от кого-то, это про свободу быть собой», — рассказал о проекте Светлаков.
В сериале заявлено 13 эпизодов по 24 минуты. Александр Робак в главной роли сыграет мужчину, одновременно потерявшего жену и работу. По сюжету, герой арендует комнату у студентки-психолога и вместе с ней учиться жить заново. Вместе с челябинским актером на экранах появятся Ирина Пеглова, Ксения Гусева, Сергей Сафронов, Алексей Барабаш и другие. Режиссером сериала стал Глеб Орлов, снявший фильм «Наша Russia. Яйца судьбы».
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