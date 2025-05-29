Челябинский актер Робак снялся в пилотной серии сериала Сергея Светлакова. Фото

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Студия Сергея Светлакова завершила съемки пилотной серии драмеди «Я свободен»
Студия Сергея Светлакова завершила съемки пилотной серии драмеди «Я свободен» Фото:

Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте (Челябинская область), сыграл главную роль в драмеди «Я свободен». Съемки пилота сериала от студии SVERDЛOVSK, основанной шоуменом Сергеем Светлаковым (родом из Свердловской области), завершились успешно, сообщили URA.RU в пресс-службе ТНТ.

«Нам давно хотелось рассказать честную, живую историю о взрослом человеке, который начинает всё сначала. Без морализаторства, без фальши. Просто о жизни, в которой можно потеряться — и найти себя заново. „Я свободен“ — это не про свободу от кого-то, это про свободу быть собой», — рассказал о проекте Светлаков.

В сериале заявлено 13 эпизодов по 24 минуты. Александр Робак в главной роли сыграет мужчину, одновременно потерявшего жену и работу. По сюжету, герой арендует комнату у студентки-психолога и вместе с ней учиться жить заново. Вместе с челябинским актером на экранах появятся Ирина Пеглова, Ксения Гусева, Сергей Сафронов, Алексей Барабаш и другие. Режиссером сериала стал Глеб Орлов, снявший фильм «Наша Russia. Яйца судьбы».

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Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте (Челябинская область), сыграл главную роль в драмеди «Я свободен». Съемки пилота сериала от студии SVERDЛOVSK, основанной шоуменом Сергеем Светлаковым (родом из Свердловской области), завершились успешно, сообщили URA.RU в пресс-службе ТНТ. «Нам давно хотелось рассказать честную, живую историю о взрослом человеке, который начинает всё сначала. Без морализаторства, без фальши. Просто о жизни, в которой можно потеряться — и найти себя заново. „Я свободен“ — это не про свободу от кого-то, это про свободу быть собой», — рассказал о проекте Светлаков. В сериале заявлено 13 эпизодов по 24 минуты. Александр Робак в главной роли сыграет мужчину, одновременно потерявшего жену и работу. По сюжету, герой арендует комнату у студентки-психолога и вместе с ней учиться жить заново. Вместе с челябинским актером на экранах появятся Ирина Пеглова, Ксения Гусева, Сергей Сафронов, Алексей Барабаш и другие. Режиссером сериала стал Глеб Орлов, снявший фильм «Наша Russia. Яйца судьбы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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