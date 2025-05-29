Свердловскому депутату устроили товарищеский суд после атаки на зама губернатора

Комиссия заксобрания вынесла предупреждение депутату Карапетяну

29 мая 2025 в 14:50 Размер текста - 17 +

Что послужило поводом для выпада Армена Карапетяна в адрес топ-чиновника, доподлинно не известно Фото: Илья Московец © URA.RU Мандатная комиссия свердловского заксобрания пожурила вице-спикера Армена Карапетяна за его выступление на последнем заседании парламента. В нем Карапетян открыто обвинил в коррупции замгубернатора Сергея Швиндта. По словам информированного источника URA.RU, Карапетяну вынесли предупреждение. «Никаких более жестких последствий для него быть и не могло», — уточнил собеседник. Другой участник заседания поделился, что разобраться с Карапетянам поручила председатель заксо Людмила Бабушкина, следящая за порядком в депутатском корпусе. «Все дело в том, что Карапетян ни с кем свою речь не согласовал», — объяснил источник. «Действительно состоялось заседание мандатной комиссии. „Товарищеский суд“ указал Карапетяну на недопустимость подобных высказываний в будущем. Подобные выступления — право любого депутата. Но выступления должны быть корректными. Поэтому комиссия обратила внимание Карапетяна на необходимость избегать некорректных высказываний в адрес должностных лиц», — прокомментировали URA.RU в управлении информполитики заксо. Новость по теме «Ездят на такси за деньги избирателей»: депутат Карапетян объяснил атаку на замгубернатора Швиндта Как сообщало URA.RU 20 мая, Карапетян, выйдя к трибуне, заявил, что Швиндт «создал вокруг себя фактически преступный синдикат». «Что мы видим? Министр ЖКХ [Николай Смирнов] в тюрьме, два замминистра ЖКХ [Андрей Кислицын и Игорь Чикризов] в тюрьме (на самом деле Чикризов на свободе. И по Смирнову, и по Кислицыну, и по Чикризову решений суда еще не было — прим. ред.), бывший замминистра ЖКХ в розыске. Эпизодов [которые им вменяют] по сумме свыше 43 миллиардов рублей на сегодняшний день. Это еще следственные органы не дошли до работы Фонда капремонта, где подрядчики выполняют работу и сами их принимают уже под видом управляющих компанией… Министр транспорта [Василий Старков] в тюрьме, начальник управления дорог [Вячеслав Данилов] в тюрьме, замначальника УКС в тюрьме» — высказался он. Дозвониться до Карапетяна по имеющимся в распоряжении агентства номерам к моменту публикации не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мандатная комиссия свердловского заксобрания пожурила вице-спикера Армена Карапетяна за его выступление на последнем заседании парламента. В нем Карапетян открыто обвинил в коррупции замгубернатора Сергея Швиндта. По словам информированного источника URA.RU, Карапетяну вынесли предупреждение. «Никаких более жестких последствий для него быть и не могло», — уточнил собеседник. Другой участник заседания поделился, что разобраться с Карапетянам поручила председатель заксо Людмила Бабушкина, следящая за порядком в депутатском корпусе. «Все дело в том, что Карапетян ни с кем свою речь не согласовал», — объяснил источник. «Действительно состоялось заседание мандатной комиссии. „Товарищеский суд“ указал Карапетяну на недопустимость подобных высказываний в будущем. Подобные выступления — право любого депутата. Но выступления должны быть корректными. Поэтому комиссия обратила внимание Карапетяна на необходимость избегать некорректных высказываний в адрес должностных лиц», — прокомментировали URA.RU в управлении информполитики заксо. Как сообщало URA.RU 20 мая, Карапетян, выйдя к трибуне, заявил, что Швиндт «создал вокруг себя фактически преступный синдикат». «Что мы видим? Министр ЖКХ [Николай Смирнов] в тюрьме, два замминистра ЖКХ [Андрей Кислицын и Игорь Чикризов] в тюрьме (на самом деле Чикризов на свободе. И по Смирнову, и по Кислицыну, и по Чикризову решений суда еще не было — прим. ред.), бывший замминистра ЖКХ в розыске. Эпизодов [которые им вменяют] по сумме свыше 43 миллиардов рублей на сегодняшний день. Это еще следственные органы не дошли до работы Фонда капремонта, где подрядчики выполняют работу и сами их принимают уже под видом управляющих компанией… Министр транспорта [Василий Старков] в тюрьме, начальник управления дорог [Вячеслав Данилов] в тюрьме, замначальника УКС в тюрьме» — высказался он. Дозвониться до Карапетяна по имеющимся в распоряжении агентства номерам к моменту публикации не удалось.