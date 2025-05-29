Глава «Уральских авиалиний» встретился с руководством Росавиации и раскрыл планы компании

Глава «Уральских авиалиний» встретился с руководством Росавиации
© Служба новостей «URA.RU»
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«Уральские авиалинии» планируют приобрести земельный участок для расширения авиационно-технической базы
«Уральские авиалинии» планируют приобрести земельный участок для расширения авиационно-технической базы Фото:

В Росавиации прошла встреча руководителя ведомства Дмитрия Ядрова и генерального директора «Уральских авиалиний» Кирилла Скуратова, на которой они обсудили стратегию развития авиакомпании, сообщили URA.RU в пресс-службе организации. По словам Скуратова, в 2025 году услугами перевозчика воспользуются более 9 миллионов пассажиров.

«Уральские авиалинии» входят в пятерку крупнейших перевозчиков России по пассажиропотоку. В 2025 году рейсами авиакомпании воспользуются более 9 млн человек», — сказал Скуратов.

В ходе встречи глава «Уральских авиалиний» отметил, что компания активно расширяет компетенции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, что привело к увеличению налета на один списочный самолет из парка. «Уральские авиалинии» планируют инвестировать в развитие собственного авиационного технического центра на территории аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Для этих целей рассматривается возможность приобретения дополнительного земельного участка.

Собеседники также обсудили функционирование авиаотрасли в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства в районе столичных аэропортов. Кроме того, отдельное внимание они уделили вопросам обновления парка компании за счет приобретения новых российских самолетов.

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В Росавиации прошла встреча руководителя ведомства Дмитрия Ядрова и генерального директора «Уральских авиалиний» Кирилла Скуратова, на которой они обсудили стратегию развития авиакомпании, сообщили URA.RU в пресс-службе организации. По словам Скуратова, в 2025 году услугами перевозчика воспользуются более 9 миллионов пассажиров. «Уральские авиалинии» входят в пятерку крупнейших перевозчиков России по пассажиропотоку. В 2025 году рейсами авиакомпании воспользуются более 9 млн человек», — сказал Скуратов. В ходе встречи глава «Уральских авиалиний» отметил, что компания активно расширяет компетенции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, что привело к увеличению налета на один списочный самолет из парка. «Уральские авиалинии» планируют инвестировать в развитие собственного авиационного технического центра на территории аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Для этих целей рассматривается возможность приобретения дополнительного земельного участка. Собеседники также обсудили функционирование авиаотрасли в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства в районе столичных аэропортов. Кроме того, отдельное внимание они уделили вопросам обновления парка компании за счет приобретения новых российских самолетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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