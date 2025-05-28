28 мая 2025

В ГИБДД назвали самые опасные для детей районы Екатеринбурга

В Екатеринбурге дети часто попадают в аварии в Чкаловском и Октябрьском районах
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети попадают в аварии даже при сопровождении родителей — из-за невнимательности
Дети попадают в аварии даже при сопровождении родителей — из-за невнимательности Фото:

В Екатеринбурге ДТП с участием детей чаще всего происходят в Октябрьском, Чкаловском и Академическом районах. В частности, это связано с ездой несовершеннолетних на мотоциклах, сообщил врио главного госинспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

«Территории Чкаловского района и Октябрьского района самые активные с точки зрения ДТП с участием детей. И еще Академический район. Достаточно часто на территории Чкаловского района, особенно в Горном Щите дети передвигаются на мототранспорте, которые им подарили добрые родители или бабушка с дедушкой. Эта бесконтрольность и дикость в передвижении, которую взрослые создали, провоцирует аварии», — рассказал он на пресс-конференции ТАСС.

Кузнецов вспомнил, что в прошлом году подростку бабушка подарила мотоцикл. Он ехал на нем с подругой — наехал на трос и погиб, а девочке ампутировали руку. «Продавцы вам говорят только спасибо, что за здоровье и жизни детей вы им еще и деньги приносите», — подчеркнул госинспектор, призвав родителей учить детей ПДД, а также напоминать об этом бабушкам и дедушкам, к которым отправляют ребят на каникулы.

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В Екатеринбурге ДТП с участием детей чаще всего происходят в Октябрьском, Чкаловском и Академическом районах. В частности, это связано с ездой несовершеннолетних на мотоциклах, сообщил врио главного госинспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Дмитрий Кузнецов. «Территории Чкаловского района и Октябрьского района самые активные с точки зрения ДТП с участием детей. И еще Академический район. Достаточно часто на территории Чкаловского района, особенно в Горном Щите дети передвигаются на мототранспорте, которые им подарили добрые родители или бабушка с дедушкой. Эта бесконтрольность и дикость в передвижении, которую взрослые создали, провоцирует аварии», — рассказал он на пресс-конференции ТАСС. Кузнецов вспомнил, что в прошлом году подростку бабушка подарила мотоцикл. Он ехал на нем с подругой — наехал на трос и погиб, а девочке ампутировали руку. «Продавцы вам говорят только спасибо, что за здоровье и жизни детей вы им еще и деньги приносите», — подчеркнул госинспектор, призвав родителей учить детей ПДД, а также напоминать об этом бабушкам и дедушкам, к которым отправляют ребят на каникулы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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