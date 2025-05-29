Свердловские таксисты выступили против перекрашивания их машин в один цвет

Единое оформление автомобилей такси в Свердловской области существенно сократило бы количество авто, задействованных в сфере. Возможное введение требования перекрашивать такси в один цвет вызвало негативную реакцию среди перевозчиков региона, заявил в ходе форума такси руководитель «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов.
«От лица всех самозанятых перевозчиков говорю вам [министерству транспорта и дорожного хозяйства региона] „огромное спасибо“ за это решение [не вводить единое оформление прим. ред.]. Хочу заметить, если бы вдруг в министерстве было требование и это был бы желтый цвет у автомобиля, то на линии бы осталось 0,15% от всего количества авто в Свердловской области», — заключил Литвинов.
По его словам, совещание о введении единой цветовой гаммы такси в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона состоялось осенью 2024-го. Участие в нем приняли также представители отрасли. Тогда вводить один цвет для всех авто отказались.
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