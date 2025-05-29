Свердловские таксисты выступили против перекрашивания их машин в один цвет

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Требование перекрасить такси в единый цвет сильно бы сократило количество авто в этой сфере
Требование перекрасить такси в единый цвет сильно бы сократило количество авто в этой сфере Фото:

Единое оформление автомобилей такси в Свердловской области существенно сократило бы количество авто, задействованных в сфере. Возможное введение требования перекрашивать такси в один цвет вызвало негативную реакцию среди перевозчиков региона, заявил в ходе форума такси руководитель «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов.

«От лица всех самозанятых перевозчиков говорю вам [министерству транспорта и дорожного хозяйства региона] „огромное спасибо“ за это решение [не вводить единое оформление прим. ред.]. Хочу заметить, если бы вдруг в министерстве было требование и это был бы желтый цвет у автомобиля, то на линии бы осталось 0,15% от всего количества авто в Свердловской области», — заключил Литвинов.

По его словам, совещание о введении единой цветовой гаммы такси в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона состоялось осенью 2024-го. Участие в нем приняли также представители отрасли. Тогда вводить один цвет для всех авто отказались.

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Единое оформление автомобилей такси в Свердловской области существенно сократило бы количество авто, задействованных в сфере. Возможное введение требования перекрашивать такси в один цвет вызвало негативную реакцию среди перевозчиков региона, заявил в ходе форума такси руководитель «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов. «От лица всех самозанятых перевозчиков говорю вам [министерству транспорта и дорожного хозяйства региона] „огромное спасибо“ за это решение [не вводить единое оформление прим. ред.]. Хочу заметить, если бы вдруг в министерстве было требование и это был бы желтый цвет у автомобиля, то на линии бы осталось 0,15% от всего количества авто в Свердловской области», — заключил Литвинов. По его словам, совещание о введении единой цветовой гаммы такси в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона состоялось осенью 2024-го. Участие в нем приняли также представители отрасли. Тогда вводить один цвет для всех авто отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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