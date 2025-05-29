«Постоянно конфликтовали»: военный зарезал свердловского боксера на улице

В Серове военный убил ножом местного боксера
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, аптечка, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Обвиняемый в убийстве ушел на фронт из колонии Фото:

Боксера из Серова (Свердловская область) Константина Ч. зарезал его коллега по работе, который недавно вернулся со спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказала подруга убитого.

«[Обвиняемый] уже сидел за убийство, но срок не досидел, поскольку ушел на СВО. Он и Константин были знакомы, работали вместе. Но постоянно конфликтовали. В день трагедии [преступник] подошел к Константину и стал выяснять отношения. Зачем-то он что-то плохое сказал про [жену] Константина, и тот решил заступиться, завязалась потасовка. Агрессор ушел домой за ножом, вернулся и напал на Костю», — вспоминает собеседница агентства.

Константина она назвала добрым, отзывчивым человеком. У него остались жена и двое детей. «Он пытался все для семьи сделать», — отметила знакомая.

Трагедия произошла 25 мая на Сортировке, когда Константин сидел с друзьями во дворе. Боксер пытался убежать от нападавшего, но не смог. Он скончался на месте происшествия. Фигуранта задержали лишь через два дня. 28 мая его арестовали.

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Боксера из Серова (Свердловская область) Константина Ч. зарезал его коллега по работе, который недавно вернулся со спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказала подруга убитого. «[Обвиняемый] уже сидел за убийство, но срок не досидел, поскольку ушел на СВО. Он и Константин были знакомы, работали вместе. Но постоянно конфликтовали. В день трагедии [преступник] подошел к Константину и стал выяснять отношения. Зачем-то он что-то плохое сказал про [жену] Константина, и тот решил заступиться, завязалась потасовка. Агрессор ушел домой за ножом, вернулся и напал на Костю», — вспоминает собеседница агентства. Константина она назвала добрым, отзывчивым человеком. У него остались жена и двое детей. «Он пытался все для семьи сделать», — отметила знакомая. Трагедия произошла 25 мая на Сортировке, когда Константин сидел с друзьями во дворе. Боксер пытался убежать от нападавшего, но не смог. Он скончался на месте происшествия. Фигуранта задержали лишь через два дня. 28 мая его арестовали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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