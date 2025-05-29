«Постоянно конфликтовали»: военный зарезал свердловского боксера на улице

В Серове военный убил ножом местного боксера

29 мая 2025 в 14:46 Размер текста - 17 +

Обвиняемый в убийстве ушел на фронт из колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Боксера из Серова (Свердловская область) Константина Ч. зарезал его коллега по работе, который недавно вернулся со спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказала подруга убитого. «[Обвиняемый] уже сидел за убийство, но срок не досидел, поскольку ушел на СВО. Он и Константин были знакомы, работали вместе. Но постоянно конфликтовали. В день трагедии [преступник] подошел к Константину и стал выяснять отношения. Зачем-то он что-то плохое сказал про [жену] Константина, и тот решил заступиться, завязалась потасовка. Агрессор ушел домой за ножом, вернулся и напал на Костю», — вспоминает собеседница агентства. Константина она назвала добрым, отзывчивым человеком. У него остались жена и двое детей. «Он пытался все для семьи сделать», — отметила знакомая. Трагедия произошла 25 мая на Сортировке, когда Константин сидел с друзьями во дворе. Боксер пытался убежать от нападавшего, но не смог. Он скончался на месте происшествия. Фигуранта задержали лишь через два дня. 28 мая его арестовали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боксера из Серова (Свердловская область) Константина Ч. зарезал его коллега по работе, который недавно вернулся со спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказала подруга убитого. «[Обвиняемый] уже сидел за убийство, но срок не досидел, поскольку ушел на СВО. Он и Константин были знакомы, работали вместе. Но постоянно конфликтовали. В день трагедии [преступник] подошел к Константину и стал выяснять отношения. Зачем-то он что-то плохое сказал про [жену] Константина, и тот решил заступиться, завязалась потасовка. Агрессор ушел домой за ножом, вернулся и напал на Костю», — вспоминает собеседница агентства. Константина она назвала добрым, отзывчивым человеком. У него остались жена и двое детей. «Он пытался все для семьи сделать», — отметила знакомая. Трагедия произошла 25 мая на Сортировке, когда Константин сидел с друзьями во дворе. Боксер пытался убежать от нападавшего, но не смог. Он скончался на месте происшествия. Фигуранта задержали лишь через два дня. 28 мая его арестовали.