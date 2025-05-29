Песню рэпера Noize MC* запретили в России

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал песню «Кооператив „Лебединое озеро“» рэпера Noize MC* (Ивана Алексеева, внесен в реестр иностранных агентов) запрещенной к распространению на территории России. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.
«Приморский районный суд города Санкт-Петербурга признал трек иноагента Noize MC „Кооператив „Лебединое озеро“ запрещенной в РФ информацией. <...> Трек запрещен по ссылке на YouTube и на сайте noizemc.com“, — уточнила Лебедева в своем telegram-канале. Решение принято по иску прокуратуры.
Экспертное заключение, представленное в суде, отмечает, что в тексте песни могут содержаться признаки оправдания и обоснования необходимости враждебного и ненавистнического отношения к людям. Также, согласно мнению эксперта, присутствуют высказывания, пропагандирующие насильственное изменение основ конституционного строя.
В материалах дела также отмечается, что композиция содержит нецензурную лексику и формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, по мнению специалистов, содержание трека может нанести вред моральному и нравственному развитию несовершеннолетних.
* Рэп-исполнитель Noize MC Иван Алексеев, признан в России иностранным агентом
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