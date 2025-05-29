Песню рэпера Noize MC* запретили в России

Суд признал песню Noize MC* «Кооператив «Лебединое озеро»» запрещенной в России
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Суд признал трек Noize MC* запрещенной в РФ информацией
Суд признал трек Noize MC* запрещенной в РФ информацией Фото:

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал песню «Кооператив „Лебединое озеро“» рэпера Noize MC* (Ивана Алексеева, внесен в реестр иностранных агентов) запрещенной к распространению на территории России. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

«Приморский районный суд города Санкт-Петербурга признал трек иноагента Noize MC „Кооператив „Лебединое озеро“ запрещенной в РФ информацией. <...> Трек запрещен по ссылке на YouTube и на сайте noizemc.com“, — уточнила Лебедева в своем telegram-канале. Решение принято по иску прокуратуры.

Экспертное заключение, представленное в суде, отмечает, что в тексте песни могут содержаться признаки оправдания и обоснования необходимости враждебного и ненавистнического отношения к людям. Также, согласно мнению эксперта, присутствуют высказывания, пропагандирующие насильственное изменение основ конституционного строя.

В материалах дела также отмечается, что композиция содержит нецензурную лексику и формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, по мнению специалистов, содержание трека может нанести вред моральному и нравственному развитию несовершеннолетних.

* Рэп-исполнитель Noize MC Иван Алексеев, признан в России иностранным агентом

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Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал песню «Кооператив „Лебединое озеро“» рэпера Noize MC* (Ивана Алексеева, внесен в реестр иностранных агентов) запрещенной к распространению на территории России. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале. «Приморский районный суд города Санкт-Петербурга признал трек иноагента Noize MC „Кооператив „Лебединое озеро“ запрещенной в РФ информацией. <...> Трек запрещен по ссылке на YouTube и на сайте noizemc.com“, — уточнила Лебедева в своем telegram-канале. Решение принято по иску прокуратуры. Экспертное заключение, представленное в суде, отмечает, что в тексте песни могут содержаться признаки оправдания и обоснования необходимости враждебного и ненавистнического отношения к людям. Также, согласно мнению эксперта, присутствуют высказывания, пропагандирующие насильственное изменение основ конституционного строя. В материалах дела также отмечается, что композиция содержит нецензурную лексику и формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, по мнению специалистов, содержание трека может нанести вред моральному и нравственному развитию несовершеннолетних. * Рэп-исполнитель Noize MC Иван Алексеев, признан в России иностранным агентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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