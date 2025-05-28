Скандальный начмед проиграл суд свердловским врачам, писавшим Путину

Суд Первоуральска отказался удовлетворить иск начмеда Антониади о защите чести

29 мая 2025 в 11:07 Размер текста - 17 +

Решение суда еще может быть обжаловано Фото: Илья Московец © URA.RU Первоуральский городской суд (Свердловская область) отказал в удовлетворении иска начмеда местной больницы Юрия Антониади. Об этом URA.RU сообщил источник. Ранее заместитель главного врача подавал жалобу о защите чести и достоинства. Информация подтверждается и на сайте суда. «Вынесено решение по делу. Отказано в удовлетворении иска», — говорится на странице инстанции. «Решение вступит в законную силу после 6 июня, если не будет обжаловано», — объяснили корреспонденту в самом суде. Новость по теме Хамство и цифровизация: причины массового исхода врачей из больницы Первоуральска История этого дела тянется с осени прошлого года, когда в больнице Первоуральска вспыхнул скандал. Тогда заведующий травматологическим отделением Дмитрий Привалов написал открытое обращение с просьбой уволить Антониади. Под ним подписалось 80 сотрудников больницы. Письма были отправлены во многие ведомства и даже президенту Владимиру Путину. Среди прочих жалоб авторы указывали на недопустимую на их взгляд манеру общения замглавврача с подчиненными. «Антониади не стесняется в использовании нецензурной лексики. Чем ниже занимаемая должность, тем более хамское и грубое его отношение к людям. С ним невозможно решить ни один производственный вопрос по существу, так как конструктивный диалог „по-начмедовски“ — это оскорбления, унижения человеческого достоинства, переходящие в нецензурную брань», — говорилось в обращении. Рассказывали об этом и другие собеседники в разговоре с агентством. Они также заявляли, что из-за невыносимой психологической обстановки за год уволились около 100 человек. При этом их оппоненты информацию о хамстве начмеда опровергали и называли бездоказательной. Причиной же массового недовольства коллектива указывали внедрение цифровизации, которая многим врачам якобы пришлось не по сердцу. «С момента увольнения сотрудников отделения травматологии прошло уже полтора месяца, пришли новые специалисты, все медицинские услуги населению оказываются в полном объеме. Все работают, и сложившийся фон в медиа только мешает рабочему процессу», — так комментировал ситуацию главврач Александр Рожин. В итоге конфликт дошел до суда, и руководство больницы подало иск к Привалову и еще одному доктору о защите чести и достоинства. Именно эту жалобу и отказался удовлетворить первоуральский суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первоуральский городской суд (Свердловская область) отказал в удовлетворении иска начмеда местной больницы Юрия Антониади. Об этом URA.RU сообщил источник. Ранее заместитель главного врача подавал жалобу о защите чести и достоинства. Информация подтверждается и на сайте суда. «Вынесено решение по делу. Отказано в удовлетворении иска», — говорится на странице инстанции. «Решение вступит в законную силу после 6 июня, если не будет обжаловано», — объяснили корреспонденту в самом суде. История этого дела тянется с осени прошлого года, когда в больнице Первоуральска вспыхнул скандал. Тогда заведующий травматологическим отделением Дмитрий Привалов написал открытое обращение с просьбой уволить Антониади. Под ним подписалось 80 сотрудников больницы. Письма были отправлены во многие ведомства и даже президенту Владимиру Путину. Среди прочих жалоб авторы указывали на недопустимую на их взгляд манеру общения замглавврача с подчиненными. «Антониади не стесняется в использовании нецензурной лексики. Чем ниже занимаемая должность, тем более хамское и грубое его отношение к людям. С ним невозможно решить ни один производственный вопрос по существу, так как конструктивный диалог „по-начмедовски“ — это оскорбления, унижения человеческого достоинства, переходящие в нецензурную брань», — говорилось в обращении. Рассказывали об этом и другие собеседники в разговоре с агентством. Они также заявляли, что из-за невыносимой психологической обстановки за год уволились около 100 человек. При этом их оппоненты информацию о хамстве начмеда опровергали и называли бездоказательной. Причиной же массового недовольства коллектива указывали внедрение цифровизации, которая многим врачам якобы пришлось не по сердцу. «С момента увольнения сотрудников отделения травматологии прошло уже полтора месяца, пришли новые специалисты, все медицинские услуги населению оказываются в полном объеме. Все работают, и сложившийся фон в медиа только мешает рабочему процессу», — так комментировал ситуацию главврач Александр Рожин. В итоге конфликт дошел до суда, и руководство больницы подало иск к Привалову и еще одному доктору о защите чести и достоинства. Именно эту жалобу и отказался удовлетворить первоуральский суд.