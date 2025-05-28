«Спали в подъезде, полиции»: свердловчанку с дочкой выгнали из квартиры. Видео

Семья из Верхней Пышмы лишилась квартиры из-за ошибки

29 мая 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Ольга все же смогла вернуться в дом после скитаний Фото: Сергей Бодров © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) предпринимательницу Ольгу Ковтунову и ее четырехлетнюю дочку выгнали из квартиры, которую продали с торгов. Ковтунова считает, что процедура была незаконной. Помощи семье просить не у кого — из-за этого несколько дней женщина с ребенком ночевала в подъезде и даже в отделе полиции. Подробнее — в материале URA.RU. В 2015 году Ковтунова купила однокомнатную квартиру на Машиностроителей, 15 в ипотеку. По словам Ольги, за десять лет она погасила 90% кредита. Ей оставалось отдать лишь 590 тысяч рублей. Ольга занимается стрижкой. Теперь клиентов она принимает на дому Фото: Сергей Бодров © URA.RU Но из семьи ушел гражданский муж, а Ольга — в декрет. До этого она арендовала место в парикмахерской, но потом салон закрылся. Ольга закрывала ипотеку детскими пособиями, но в 2021-м ей перестали выплачивать их. Она уверяет, что это произошло по ошибке. «На приеме [в соцслужбе] мне сказали, что деньги мне положены, но они не начислялись», — говорит Ольга. Из-за проблем с финансами Ковтунова не смогла внести оплату за два месяца. После этого жилплощадь и выставили на торги. Пока они шли, Ольга и ее дочь продолжали находиться в квартире. В мае Ковтунову вызвали к себе судебные приставы и предложили отсрочку. Но спустя некоторое время заявили, что у нее есть десять дней, чтобы выкупить квартиру. В день выселения Ковтунова попросила еще одну отсрочку у приставов, однако получила отказ. «На следующий день (16 мая — прим. ред.) мы отправились к руководству судебных приставов, чтобы объяснить ситуацию. Но пока мы шли, они воспользовались этим моментом, приехали, поменяли замки и вскрыли квартиру. Мы попросили, чтобы нам открыли квартиру, чтобы забрать [часть вещей], на нас наорали. Сказали, что никто бегать не хочет, либо мы забираем все вещи сразу, либо уходим», — поделилась Ковтунова. Дом на Машиностроителей, 15 Фото: Сергей Бодров © URA.RU Квартиру выкупили за более чем два миллиона рублей. Ольга с дочкой два дня ночевала в подъезде. «На следующий день нас чужая девушка накормила и пустила переночевать у нее. Потом на улице стало холодно, мы бегали к [новой] хозяйке квартиры, просили, чтобы она нам предоставила доступ в квартиру, чтобы мы переодеться могли. Нам отказывали. У меня уже не было сил, мы пошли в полицию, писать заявление на судебных приставов. Говорила им, что у меня дочь плачет, потому что домой хочет. Я им говорила: если вы мне не поможете, я от бессилия просто сама двери вскрою. В полиции мне предложили переночевать у них. На другой день снег пошел, мы полдня просидели в заведении, дочка там спала. Потом нам разрешили переночевать знакомые, мы помылись», — сказала Ковтунова. 27 мая ей удалось вернуться в квартиру. Ольга договорилась с новой хозяйкой об аренде жилья и постепенном выкупе квартиры. Женщина планирует подавать в суд на соцзащиту, где ей резко перестали выплачивать пособия. В приемной управления соцполитики № 23 по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральску на звонок корреспондента не ответили. URA.RU направило запрос с просьбой о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме (Свердловская область) предпринимательницу Ольгу Ковтунову и ее четырехлетнюю дочку выгнали из квартиры, которую продали с торгов. Ковтунова считает, что процедура была незаконной. Помощи семье просить не у кого — из-за этого несколько дней женщина с ребенком ночевала в подъезде и даже в отделе полиции. Подробнее — в материале URA.RU. В 2015 году Ковтунова купила однокомнатную квартиру на Машиностроителей, 15 в ипотеку. По словам Ольги, за десять лет она погасила 90% кредита. Ей оставалось отдать лишь 590 тысяч рублей. Но из семьи ушел гражданский муж, а Ольга — в декрет. До этого она арендовала место в парикмахерской, но потом салон закрылся. Ольга закрывала ипотеку детскими пособиями, но в 2021-м ей перестали выплачивать их. Она уверяет, что это произошло по ошибке. «На приеме [в соцслужбе] мне сказали, что деньги мне положены, но они не начислялись», — говорит Ольга. Из-за проблем с финансами Ковтунова не смогла внести оплату за два месяца. После этого жилплощадь и выставили на торги. Пока они шли, Ольга и ее дочь продолжали находиться в квартире. В мае Ковтунову вызвали к себе судебные приставы и предложили отсрочку. Но спустя некоторое время заявили, что у нее есть десять дней, чтобы выкупить квартиру. В день выселения Ковтунова попросила еще одну отсрочку у приставов, однако получила отказ. «На следующий день (16 мая — прим. ред.) мы отправились к руководству судебных приставов, чтобы объяснить ситуацию. Но пока мы шли, они воспользовались этим моментом, приехали, поменяли замки и вскрыли квартиру. Мы попросили, чтобы нам открыли квартиру, чтобы забрать [часть вещей], на нас наорали. Сказали, что никто бегать не хочет, либо мы забираем все вещи сразу, либо уходим», — поделилась Ковтунова. Квартиру выкупили за более чем два миллиона рублей. Ольга с дочкой два дня ночевала в подъезде. «На следующий день нас чужая девушка накормила и пустила переночевать у нее. Потом на улице стало холодно, мы бегали к [новой] хозяйке квартиры, просили, чтобы она нам предоставила доступ в квартиру, чтобы мы переодеться могли. Нам отказывали. У меня уже не было сил, мы пошли в полицию, писать заявление на судебных приставов. Говорила им, что у меня дочь плачет, потому что домой хочет. Я им говорила: если вы мне не поможете, я от бессилия просто сама двери вскрою. В полиции мне предложили переночевать у них. На другой день снег пошел, мы полдня просидели в заведении, дочка там спала. Потом нам разрешили переночевать знакомые, мы помылись», — сказала Ковтунова. 27 мая ей удалось вернуться в квартиру. Ольга договорилась с новой хозяйкой об аренде жилья и постепенном выкупе квартиры. Женщина планирует подавать в суд на соцзащиту, где ей резко перестали выплачивать пособия. В приемной управления соцполитики № 23 по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральску на звонок корреспондента не ответили. URA.RU направило запрос с просьбой о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит.