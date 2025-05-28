ЕС собирается взять под контроль Черное море без участия России

Евросоюз планирует взять под контроль безопасность судоходства в Черном море — но без участия России. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.
«Создание черноморского хаба по морской безопасности позволит укрепить безопасность на море, защиту критической инфраструктуры и морской экологии», — заявила Каллас, представляя в Брюсселе новую стратегию Еврокомиссии для Черноморского региона. Ее слова приводятся на сайте ЕС.
Согласно опубликованным документам, к работе над проектом предполагается привлечь Украину, Молдавию, Грузию, Турцию, Армению и Азербайджан. Россия в перечне участников не упоминается. Каллас также предложила наладить регулярные министерские встречи стран-партнеров ЕС для практической реализации стратегии.
По ее словам, в задачи новой коалиции войдут патрулирование ключевых объектов, мониторинг портовой деятельности, а также контроль за соблюдением санкционного режима, включая отслеживание маршрутов российских танкеров. Каллас уточнила, что на текущем этапе инициатива «еще сырая» и не содержит конкретных решений. Еврокомиссия будет обсуждать детали с государствами-членами ЕС, включая выбор места расположения хаба и его операционную модель. Финансирование проекта также будет зависеть от этих параметров.
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