25 января 2023

В ХМАО на трассе погибли два дальнобойщика. Видео

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В смертельном ДТП под Нефтеюганском погибли два водителя грузовиков Фото:

В ХМАО под Нефтеюганском столкнулись два грузовика. В официальном канале ГИБДД округа сообщили, что оба водителя погибли.

«ДТП произошло в 11:39 26 января на 11 километре автомобильной дороги „Нефтеюганск — Сургут“. Столкнулись два большегрузных автомобиля», — указано в сообщении. Оба водителя скончались на месте происшествия от полученных травм.

В ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии На трассе образовалась пробка, один из грузовиков улетел в кювет. Видео с места событий опубликовал telegram-канал «Это Юганск, детка».

Ранее URA.RU писало о смертельном ДТП под Сургутом. Грузовик выехал на встречку и столкнулся с «Мерседесом», погибли два пассажира легкововго автомобиля и водитель. Личности пострадавших в аварии устанавливают дознаватели.

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В ХМАО под Нефтеюганском столкнулись два грузовика. В официальном канале ГИБДД округа сообщили, что оба водителя погибли. «ДТП произошло в 11:39 26 января на 11 километре автомобильной дороги „Нефтеюганск — Сургут“. Столкнулись два большегрузных автомобиля», — указано в сообщении. Оба водителя скончались на месте происшествия от полученных травм. В ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии На трассе образовалась пробка, один из грузовиков улетел в кювет. Видео с места событий опубликовал telegram-канал «Это Юганск, детка». Ранее URA.RU писало о смертельном ДТП под Сургутом. Грузовик выехал на встречку и столкнулся с «Мерседесом», погибли два пассажира легкововго автомобиля и водитель. Личности пострадавших в аварии устанавливают дознаватели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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