В ХМАО под Нефтеюганском столкнулись два грузовика. В официальном канале ГИБДД округа сообщили, что оба водителя погибли.
«ДТП произошло в 11:39 26 января на 11 километре автомобильной дороги „Нефтеюганск — Сургут“. Столкнулись два большегрузных автомобиля», — указано в сообщении. Оба водителя скончались на месте происшествия от полученных травм.
В ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии На трассе образовалась пробка, один из грузовиков улетел в кювет. Видео с места событий опубликовал telegram-канал «Это Юганск, детка».
Ранее URA.RU писало о смертельном ДТП под Сургутом. Грузовик выехал на встречку и столкнулся с «Мерседесом», погибли два пассажира легкововго автомобиля и водитель. Личности пострадавших в аварии устанавливают дознаватели.
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