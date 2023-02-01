«Коммерсант»: глава парламента Крыма рискует лишиться места из-за закона о декларациях

Антикоррупционные поправки, инициированные КПРФ, могут спровоцировать отставку руководителя крымского парламента Владимира Константинова, одного из творцов «Крымской весны». Об этом рассказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Я его [Константинова] вчера спросил: ну что, тебе придется уходить? Он ответил: придется уходить. То есть в 2024 году не будет баллотироваться на должность председателя Госсовета. Поэтому я и выступил. Для Крыма это большая потеря. Придется убеждать его найти возможность для работы в новом формате», — рассказал Цеков «Коммерсанту».
Согласно сообщению издания, Константинов может отказаться от попыток занять пост, который он занимал бессменно с 2010 года, из-за закона, который разрешает не публиковать декларации сенаторов и депутатов Госдумы. Среди пунктов документа — запрет для спикеров региональных парламентов работать на неосвобожденной основе.
Ранее в администрации президента (АП) было принято решение о том, что информация, касающаяся доходов региональных чиновников, а также чиновников АП и правительства, будет публиковаться в «обобщенном виде». Отмечено, что чиновники, тем не менее, публиковать декларации о доходах продолжат.
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Антикоррупционные поправки, инициированные КПРФ, могут спровоцировать отставку руководителя крымского парламента Владимира Константинова, одного из творцов «Крымской весны». Об этом рассказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Я его [Константинова] вчера спросил: ну что, тебе придется уходить? Он ответил: придется уходить. То есть в 2024 году не будет баллотироваться на должность председателя Госсовета. Поэтому я и выступил. Для Крыма это большая потеря. Придется убеждать его найти возможность для работы в новом формате», — рассказал Цеков «Коммерсанту». Согласно сообщению издания, Константинов может отказаться от попыток занять пост, который он занимал бессменно с 2010 года, из-за закона, который разрешает не публиковать декларации сенаторов и депутатов Госдумы. Среди пунктов документа — запрет для спикеров региональных парламентов работать на неосвобожденной основе. Ранее в администрации президента (АП) было принято решение о том, что информация, касающаяся доходов региональных чиновников, а также чиновников АП и правительства, будет публиковаться в «обобщенном виде». Отмечено, что чиновники, тем не менее, публиковать декларации о доходах продолжат.