«Коммерсант»: глава парламента Крыма рискует лишиться места из-за закона о декларациях

02 февраля 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Владимир Константинов может перестать руководить парламентом Крыма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Антикоррупционные поправки, инициированные КПРФ, могут спровоцировать отставку руководителя крымского парламента Владимира Константинова, одного из творцов «Крымской весны». Об этом рассказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Я его [Константинова] вчера спросил: ну что, тебе придется уходить? Он ответил: придется уходить. То есть в 2024 году не будет баллотироваться на должность председателя Госсовета. Поэтому я и выступил. Для Крыма это большая потеря. Придется убеждать его найти возможность для работы в новом формате», — рассказал Цеков « Коммерсанту ». Согласно сообщению издания, Константинов может отказаться от попыток занять пост, который он занимал бессменно с 2010 года, из-за закона, который разрешает не публиковать декларации сенаторов и депутатов Госдумы. Среди пунктов документа — запрет для спикеров региональных парламентов работать на неосвобожденной основе. Ранее в администрации президента (АП) было принято решение о том, что информация, касающаяся доходов региональных чиновников, а также чиновников АП и правительства, будет публиковаться в «обобщенном виде». Отмечено, что чиновники, тем не менее, публиковать декларации о доходах продолжат.

Антикоррупционные поправки, инициированные КПРФ, могут спровоцировать отставку руководителя крымского парламента Владимира Константинова, одного из творцов «Крымской весны». Об этом рассказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Я его [Константинова] вчера спросил: ну что, тебе придется уходить? Он ответил: придется уходить. То есть в 2024 году не будет баллотироваться на должность председателя Госсовета. Поэтому я и выступил. Для Крыма это большая потеря. Придется убеждать его найти возможность для работы в новом формате», — рассказал Цеков «Коммерсанту». Согласно сообщению издания, Константинов может отказаться от попыток занять пост, который он занимал бессменно с 2010 года, из-за закона, который разрешает не публиковать декларации сенаторов и депутатов Госдумы. Среди пунктов документа — запрет для спикеров региональных парламентов работать на неосвобожденной основе. Ранее в администрации президента (АП) было принято решение о том, что информация, касающаяся доходов региональных чиновников, а также чиновников АП и правительства, будет публиковаться в «обобщенном виде». Отмечено, что чиновники, тем не менее, публиковать декларации о доходах продолжат.