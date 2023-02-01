«Пермская ярмарка» спустя 30 лет перестала существовать

02 февраля 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Теперь компания — выставочный оператор без привязки к месту Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU «Пермской ярмарки» в том виде, в котором она существовала 30 лет, больше нет. Об этом заявил генеральный директор Сергей Климов во время пресс-конференции. «Пермской ярмарки» с привязкой к месту на шоссе Космонавтов больше нет. С 1 ноября 2022 года мы перестали быть собственниками площадки. Теперь мы не привязаны к месту и мы — отдельный бренд, выставочный оператор PRO EXPO», — заявил Климов. Выставочный оператор — это компания, которая создает проекты, выставки, не привязанные к конкретному месту. В планах компании проводить выставки в Перми, Екатеринбурге. В скором времени проведут впервые выставку в Новосибирске — «Здравоохранение Сибири». В планах оператора — выходить в другие регионы и даже страны. Сергей Климов подчеркнул, что теперь они освобождены от арендной платы, платежей ЖКХ. Это высвободило некоторые ресурсы. Но при этом от некоторых проектов, которые «не вписываются в экономику», все же пришлось отказаться: «Умный ребенок», «Осенний сад». Неясна судьба выставки животных. Здание на шоссе Космонавтов теперь является просто выставочной площадкой, на которой выставки могут проводить любые операторы. Собственник площадки — государственная компания «Корпорация развития Пермского края».

«Пермской ярмарки» в том виде, в котором она существовала 30 лет, больше нет. Об этом заявил генеральный директор Сергей Климов во время пресс-конференции. «Пермской ярмарки» с привязкой к месту на шоссе Космонавтов больше нет. С 1 ноября 2022 года мы перестали быть собственниками площадки. Теперь мы не привязаны к месту и мы — отдельный бренд, выставочный оператор PRO EXPO», — заявил Климов. Выставочный оператор — это компания, которая создает проекты, выставки, не привязанные к конкретному месту. В планах компании проводить выставки в Перми, Екатеринбурге. В скором времени проведут впервые выставку в Новосибирске — «Здравоохранение Сибири». В планах оператора — выходить в другие регионы и даже страны. Сергей Климов подчеркнул, что теперь они освобождены от арендной платы, платежей ЖКХ. Это высвободило некоторые ресурсы. Но при этом от некоторых проектов, которые «не вписываются в экономику», все же пришлось отказаться: «Умный ребенок», «Осенний сад». Неясна судьба выставки животных. Здание на шоссе Космонавтов теперь является просто выставочной площадкой, на которой выставки могут проводить любые операторы. Собственник площадки — государственная компания «Корпорация развития Пермского края».