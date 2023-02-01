01 февраля 2023

«Пермская ярмарка» спустя 30 лет перестала существовать

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города и жанр. Пермь, пермская ярмарка
Теперь компания — выставочный оператор без привязки к месту Фото:

«Пермской ярмарки» в том виде, в котором она существовала 30 лет, больше нет. Об этом заявил генеральный директор Сергей Климов во время пресс-конференции.

«Пермской ярмарки» с привязкой к месту на шоссе Космонавтов больше нет. С 1 ноября 2022 года мы перестали быть собственниками площадки. Теперь мы не привязаны к месту и мы — отдельный бренд, выставочный оператор PRO EXPO», — заявил Климов.

Выставочный оператор — это компания, которая создает проекты, выставки, не привязанные к конкретному месту. В планах компании проводить выставки в Перми, Екатеринбурге. В скором времени проведут впервые выставку в Новосибирске — «Здравоохранение Сибири». В планах оператора — выходить в другие регионы и даже страны.

Сергей Климов подчеркнул, что теперь они освобождены от арендной платы, платежей ЖКХ. Это высвободило некоторые ресурсы. Но при этом от некоторых проектов, которые «не вписываются в экономику», все же пришлось отказаться: «Умный ребенок», «Осенний сад». Неясна судьба выставки животных.

Здание на шоссе Космонавтов теперь является просто выставочной площадкой, на которой выставки могут проводить любые операторы. Собственник площадки — государственная компания «Корпорация развития Пермского края».

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«Пермской ярмарки» в том виде, в котором она существовала 30 лет, больше нет. Об этом заявил генеральный директор Сергей Климов во время пресс-конференции. «Пермской ярмарки» с привязкой к месту на шоссе Космонавтов больше нет. С 1 ноября 2022 года мы перестали быть собственниками площадки. Теперь мы не привязаны к месту и мы — отдельный бренд, выставочный оператор PRO EXPO», — заявил Климов. Выставочный оператор — это компания, которая создает проекты, выставки, не привязанные к конкретному месту. В планах компании проводить выставки в Перми, Екатеринбурге. В скором времени проведут впервые выставку в Новосибирске — «Здравоохранение Сибири». В планах оператора — выходить в другие регионы и даже страны. Сергей Климов подчеркнул, что теперь они освобождены от арендной платы, платежей ЖКХ. Это высвободило некоторые ресурсы. Но при этом от некоторых проектов, которые «не вписываются в экономику», все же пришлось отказаться: «Умный ребенок», «Осенний сад». Неясна судьба выставки животных. Здание на шоссе Космонавтов теперь является просто выставочной площадкой, на которой выставки могут проводить любые операторы. Собственник площадки — государственная компания «Корпорация развития Пермского края».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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