В Пермском университете начали стройку, на которую студенты жаловались в правительство РФ. Фото, видео

Рабочие готовят площадку для строительства часовни в Пермском университете

02 февраля 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Рядом с крестом готовятся к строительству часовни Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рабочие приступили к строительству православной часовни на территории Пермского классического университета (ПГНИУ). Несмотря на возмущение части вузовской общественности, на площадке уже начали геодезические работы, передает корреспондент URA.RU. «Рядом с крестом, который поставили в январе, начали подготовку к устройству фундамента для часовни. И крест, и часовню прекрасно будет видно через стеклянную стену фойе главного корпуса вуза», — сообщает журналист. Часовню, о появлении которой стало известно во время декабрьского визита зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, установят в память о жертвах стрельбы в сентябре 2021 года. 25 января, в День студенчества, на месте будущей часовни освятили крест. Но часть студентов и сотрудников ПГНИУ выступает против религиозного сооружения на территории вуза. Выпускница университета Татьяна Пронько даже написала жалобу в правительство РФ. Крест и будущую часовню будет видно из фойе главного корпуса вуза Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Рабочие приступили к строительству православной часовни на территории Пермского классического университета (ПГНИУ). Несмотря на возмущение части вузовской общественности, на площадке уже начали геодезические работы, передает корреспондент URA.RU. «Рядом с крестом, который поставили в январе, начали подготовку к устройству фундамента для часовни. И крест, и часовню прекрасно будет видно через стеклянную стену фойе главного корпуса вуза», — сообщает журналист. Часовню, о появлении которой стало известно во время декабрьского визита зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, установят в память о жертвах стрельбы в сентябре 2021 года. 25 января, в День студенчества, на месте будущей часовни освятили крест. Но часть студентов и сотрудников ПГНИУ выступает против религиозного сооружения на территории вуза. Выпускница университета Татьяна Пронько даже написала жалобу в правительство РФ.