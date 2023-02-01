Рабочие приступили к строительству православной часовни на территории Пермского классического университета (ПГНИУ). Несмотря на возмущение части вузовской общественности, на площадке уже начали геодезические работы, передает корреспондент URA.RU.
«Рядом с крестом, который поставили в январе, начали подготовку к устройству фундамента для часовни. И крест, и часовню прекрасно будет видно через стеклянную стену фойе главного корпуса вуза», — сообщает журналист.
Часовню, о появлении которой стало известно во время декабрьского визита зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, установят в память о жертвах стрельбы в сентябре 2021 года. 25 января, в День студенчества, на месте будущей часовни освятили крест. Но часть студентов и сотрудников ПГНИУ выступает против религиозного сооружения на территории вуза. Выпускница университета Татьяна Пронько даже написала жалобу в правительство РФ.
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