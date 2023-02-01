Суд вынес приговор пермскому тренеру, домогавшемуся до 12-летней ученицы

Пермский тренер по тяжелой атлетике, обвиняемый в педофилии, приговорен к 17 годам лишения свободы

02 февраля 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Тренера приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кировский районный суд Перми признал пермского тренера по тяжелой атлетике Юрия Гагарина виновным в домогательствах к 12-летней ученице. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима. «Кировский районный суд Перми огласил приговор 51-летнему тренеру по тяжелой атлетике. Его признали виновным в сексуальных домогательствах к своей 12-летней ученице. Суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима», — сообщает 59.RU. Также мужчине запрещено 16 лет заниматься тренерской деятельностью. О домогательствах тренера к девочке рассказал СМИ ее отец. Он предоставил журналистам переписку, где осужденный уговаривал воспитанницу не рассказывать о случившемся родителям и прийти на тренировку. Также родители потерпевшей подали иск на компенсацию морального вреда на сумму 2,5 млн рублей. Суд удовлетворил требование частично и взыскал только 1 млн рублей.

Кировский районный суд Перми признал пермского тренера по тяжелой атлетике Юрия Гагарина виновным в домогательствах к 12-летней ученице. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима. «Кировский районный суд Перми огласил приговор 51-летнему тренеру по тяжелой атлетике. Его признали виновным в сексуальных домогательствах к своей 12-летней ученице. Суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима», — сообщает 59.RU. Также мужчине запрещено 16 лет заниматься тренерской деятельностью. О домогательствах тренера к девочке рассказал СМИ ее отец. Он предоставил журналистам переписку, где осужденный уговаривал воспитанницу не рассказывать о случившемся родителям и прийти на тренировку. Также родители потерпевшей подали иск на компенсацию морального вреда на сумму 2,5 млн рублей. Суд удовлетворил требование частично и взыскал только 1 млн рублей.