Полиция изъяла оружие у пермяка, устроившего стрельбу на улице

02 февраля 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Полицейские составили административный протокол в отношении пермяка Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полицейские изъяли оружие у пермяка, который устроил стрельбу в Индустриальном районе 28 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. О том, что правоохранительные органы на место стрельбы вызвал один из местных жителей, агентство писало ранее. «Прибывший на место инцидента наряд полиции задержал двух мужчин. Пермяки были доставлены в отдел, где выяснилось, что оружие является охолощенным, стреляет холостыми патронами и не представляет опасности. Оружие было изъято полицейскими», — сообщили в ведомстве. Как пояснил правоохранителям сам задержанный, он приобрел его четыре дня назад и еще не успел оформить необходимые документы, а патроны при стрельбе использовал светозвуковые, поскольку они подходят для охолощенного оружия и не могут нанести вреда. В отношении пермяка был составлен административный протокол по статье «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».

Полицейские изъяли оружие у пермяка, который устроил стрельбу в Индустриальном районе 28 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. О том, что правоохранительные органы на место стрельбы вызвал один из местных жителей, агентство писало ранее. «Прибывший на место инцидента наряд полиции задержал двух мужчин. Пермяки были доставлены в отдел, где выяснилось, что оружие является охолощенным, стреляет холостыми патронами и не представляет опасности. Оружие было изъято полицейскими», — сообщили в ведомстве. Как пояснил правоохранителям сам задержанный, он приобрел его четыре дня назад и еще не успел оформить необходимые документы, а патроны при стрельбе использовал светозвуковые, поскольку они подходят для охолощенного оружия и не могут нанести вреда. В отношении пермяка был составлен административный протокол по статье «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».