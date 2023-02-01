01 февраля 2023

Полиция изъяла оружие у пермяка, устроившего стрельбу на улице

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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, полиция, 02, 112, оцепление чп
Полицейские составили административный протокол в отношении пермяка Фото:

Полицейские изъяли оружие у пермяка, который устроил стрельбу в Индустриальном районе 28 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

О том, что правоохранительные органы на место стрельбы вызвал один из местных жителей, агентство писало ранее. «Прибывший на место инцидента наряд полиции задержал двух мужчин. Пермяки были доставлены в отдел, где выяснилось, что оружие является охолощенным, стреляет холостыми патронами и не представляет опасности. Оружие было изъято полицейскими», — сообщили в ведомстве.

Как пояснил правоохранителям сам задержанный, он приобрел его четыре дня назад и еще не успел оформить необходимые документы, а патроны при стрельбе использовал светозвуковые, поскольку они подходят для охолощенного оружия и не могут нанести вреда. В отношении пермяка был составлен административный протокол по статье «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».

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Полицейские изъяли оружие у пермяка, который устроил стрельбу в Индустриальном районе 28 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. О том, что правоохранительные органы на место стрельбы вызвал один из местных жителей, агентство писало ранее. «Прибывший на место инцидента наряд полиции задержал двух мужчин. Пермяки были доставлены в отдел, где выяснилось, что оружие является охолощенным, стреляет холостыми патронами и не представляет опасности. Оружие было изъято полицейскими», — сообщили в ведомстве. Как пояснил правоохранителям сам задержанный, он приобрел его четыре дня назад и еще не успел оформить необходимые документы, а патроны при стрельбе использовал светозвуковые, поскольку они подходят для охолощенного оружия и не могут нанести вреда. В отношении пермяка был составлен административный протокол по статье «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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