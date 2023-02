В пермском баре выступят победители шоу «Новые танцы» DS Crew

Выступление состоится 11 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Победители шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ, пермская команда DS Crew выступят в популярном пермском баре Let it be. Бар анонсировал их выступление в своих соцсетях. «Только в Let it be. В субботу 11 февраля — выступление легендарных DS Crew», — указано в анонсе. Пермские танцоры завоевали главный приз проекта «Новые танцы» на ТНТ. Они выиграли главный приз — один миллион рублей. Финальный эфир с участием пермяков показали 24 декабря. Свой победный танец они исполнили под трек группы A-ha — Summer Moved On.

