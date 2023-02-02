02 февраля 2023

В пермском баре выступят победители шоу «Новые танцы» DS Crew

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Концерт Лены Катиной. Тюмень, развлечение, вечеринка, ночная жизнь, отдых, ночной клуб, ночной бар, пати
Выступление состоится 11 февраля Фото:

Победители шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ, пермская команда DS Crew выступят в популярном пермском баре Let it be. Бар анонсировал их выступление в своих соцсетях.

«Только в Let it be. В субботу 11 февраля — выступление легендарных DS Crew», — указано в анонсе.

Пермские танцоры завоевали главный приз проекта «Новые танцы» на ТНТ. Они выиграли главный приз — один миллион рублей. Финальный эфир с участием пермяков показали 24 декабря. Свой победный танец они исполнили под трек группы A-ha — Summer Moved On.

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Победители шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ, пермская команда DS Crew выступят в популярном пермском баре Let it be. Бар анонсировал их выступление в своих соцсетях. «Только в Let it be. В субботу 11 февраля — выступление легендарных DS Crew», — указано в анонсе. Пермские танцоры завоевали главный приз проекта «Новые танцы» на ТНТ. Они выиграли главный приз — один миллион рублей. Финальный эфир с участием пермяков показали 24 декабря. Свой победный танец они исполнили под трек группы A-ha — Summer Moved On.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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