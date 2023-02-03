Свердловчанин изувечил отверткой бывшую жену и сына, не пустивших его в гости

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Мужчину задержали, приговора суда он ждет за решеткой Фото:

Житель Серова (Свердловская область) обвиняется в покушении на убийство своей бывшей жены и ее сына. Обвиняемый пришел в гости к экс-супруге, но та отказалась впускать его домой, и мужчина решил покалечить ее отверткой, рассказали URA.RU в ГУ МВД по Свердловской области.

«Под юридической формулировкой „на почве неприязненных отношений“ может подразумеваться и банальная ревность, и нереализованные отцовские чувства, и якобы ущемленные права бывшего главы семьи, и другие возможные семейные хитросплетения. Подозреваемый пришел навестить свою экс-супругу и детей, а та, в свою очередь, увидев его „под мухой“, не разрешила переступить порог дома. Эти действия, скорее всего, и стали причиной вспышки ярости и гнева», — рассказал подробности глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

За мать заступился 17-летний сын, но тоже получил удары отверткой. «Смерть потерпевших не наступила по независящим от обвиняемого обстоятельствам, поскольку им была своевременно оказана необходимая медицинская помощь», — добавляют в СУ СКР по Свердловской области. Мужчину задержали и предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство двух лиц, в том числе лица, выполнявшего общественный долг», вскоре делом займется суд.

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Житель Серова (Свердловская область) обвиняется в покушении на убийство своей бывшей жены и ее сына. Обвиняемый пришел в гости к экс-супруге, но та отказалась впускать его домой, и мужчина решил покалечить ее отверткой, рассказали URA.RU в ГУ МВД по Свердловской области. «Под юридической формулировкой „на почве неприязненных отношений“ может подразумеваться и банальная ревность, и нереализованные отцовские чувства, и якобы ущемленные права бывшего главы семьи, и другие возможные семейные хитросплетения. Подозреваемый пришел навестить свою экс-супругу и детей, а та, в свою очередь, увидев его „под мухой“, не разрешила переступить порог дома. Эти действия, скорее всего, и стали причиной вспышки ярости и гнева», — рассказал подробности глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых. За мать заступился 17-летний сын, но тоже получил удары отверткой. «Смерть потерпевших не наступила по независящим от обвиняемого обстоятельствам, поскольку им была своевременно оказана необходимая медицинская помощь», — добавляют в СУ СКР по Свердловской области. Мужчину задержали и предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство двух лиц, в том числе лица, выполнявшего общественный долг», вскоре делом займется суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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