В Копейске человек в костюме сердца запустил заглохший автомобиль. Фото

05 февраля 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Автомобиль пришлось «прикурить» от другой машины Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Копейске Челябинской области человек в ростовом костюме в виде сердца помог запустить заглохший автомобиль. Помощника поблагодарили в соцсетях. «Сегодня днем сердце приехало на помощь, чтобы запустить машину. Как прекрасно. Люди, будьте, пожалуйста, добрее, помогайте друг другу», — говорится в паблике «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, что костюм сделан в виде большого красного плюшевого сердца с кружевами. Судя по маникюру, в нем находится женщина. Судя по маникюру, в костюме скрывается женщина Сообщество «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В Копейске Челябинской области человек в ростовом костюме в виде сердца помог запустить заглохший автомобиль. Помощника поблагодарили в соцсетях. «Сегодня днем сердце приехало на помощь, чтобы запустить машину. Как прекрасно. Люди, будьте, пожалуйста, добрее, помогайте друг другу», — говорится в паблике «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, что костюм сделан в виде большого красного плюшевого сердца с кружевами. Судя по маникюру, в нем находится женщина.