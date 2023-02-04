04 февраля 2023
03 февраля 2023

В Копейске человек в костюме сердца запустил заглохший автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль пришлось «прикурить» от другой машины Фото:

В Копейске Челябинской области человек в ростовом костюме в виде сердца помог запустить заглохший автомобиль. Помощника поблагодарили в соцсетях.

«Сегодня днем сердце приехало на помощь, чтобы запустить машину. Как прекрасно. Люди, будьте, пожалуйста, добрее, помогайте друг другу», — говорится в паблике «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

На фото видно, что костюм сделан в виде большого красного плюшевого сердца с кружевами. Судя по маникюру, в нем находится женщина.

Судя по маникюру, в костюме скрывается женщина

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В Копейске Челябинской области человек в ростовом костюме в виде сердца помог запустить заглохший автомобиль. Помощника поблагодарили в соцсетях. «Сегодня днем сердце приехало на помощь, чтобы запустить машину. Как прекрасно. Люди, будьте, пожалуйста, добрее, помогайте друг другу», — говорится в паблике «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, что костюм сделан в виде большого красного плюшевого сердца с кружевами. Судя по маникюру, в нем находится женщина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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