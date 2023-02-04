Автомобиль пришлось «прикурить» от другой машины
В Копейске Челябинской области человек в ростовом костюме в виде сердца помог запустить заглохший автомобиль. Помощника поблагодарили в соцсетях.
«Сегодня днем сердце приехало на помощь, чтобы запустить машину. Как прекрасно. Люди, будьте, пожалуйста, добрее, помогайте друг другу», — говорится в паблике «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
На фото видно, что костюм сделан в виде большого красного плюшевого сердца с кружевами. Судя по маникюру, в нем находится женщина.
Судя по маникюру, в костюме скрывается женщина
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.