Аналитик маркетплейсов рассказал о популярных подарках на 14 февраля

Аналитик маркетплейсов: популярными подарками на 14 февраля являются парфюмерные и маникюрные наборы

06 февраля 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Парфюмерные наборы являются одним из самых предпочтительных подарков на 14 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Парфюмерные, маникюрные, а также подарочные наборы продуктов являются самыми популярными и предпочтительными подарками на День всех влюбленных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал аналитик маркетплейсов Вадим Верединский. «Если мы посмотрим на 2023 год, то тренды уже начинают формироваться, причем некоторые явно выделяются. Например, подарочные наборы продуктов и парфюмерные наборы, которые демонстрируют взлет на 338%. Сама категория не большая, но взлет очень хороший. Маникюрные наборы также начинают активно покупать», — рассказал о ситуации на маркетплейсе Wildberries Верединский. Он добавил, что также активная динамика прослеживается на товары 18+. Среди которых рост в 143% на игры для взрослых. Также спрос отмечается на леденцы и шоколад эротик. Статистика маркетплейса Ozon показывает, что в 2023 году популярны подарочный шоколад, косметические наборы, уход за телом и косметика. Суммирование показателей обеих площадок показало распространенность подарков, связанных с шоколадом, косметикой и товарами для взрослых.

Парфюмерные, маникюрные, а также подарочные наборы продуктов являются самыми популярными и предпочтительными подарками на День всех влюбленных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал аналитик маркетплейсов Вадим Верединский. «Если мы посмотрим на 2023 год, то тренды уже начинают формироваться, причем некоторые явно выделяются. Например, подарочные наборы продуктов и парфюмерные наборы, которые демонстрируют взлет на 338%. Сама категория не большая, но взлет очень хороший. Маникюрные наборы также начинают активно покупать», — рассказал о ситуации на маркетплейсе Wildberries Верединский. Он добавил, что также активная динамика прослеживается на товары 18+. Среди которых рост в 143% на игры для взрослых. Также спрос отмечается на леденцы и шоколад эротик. Статистика маркетплейса Ozon показывает, что в 2023 году популярны подарочный шоколад, косметические наборы, уход за телом и косметика. Суммирование показателей обеих площадок показало распространенность подарков, связанных с шоколадом, косметикой и товарами для взрослых.