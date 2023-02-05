Защитники отца Сергия, отправленного на 7 лет в колонию, обжаловали приговор

06 февраля 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Отец Сергий был отправлен в колонию на семь лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело отца Сергия Адвокаты экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова), который был приговорен к семи годам колонии за экстремизм и другие преступления, оспорят приговор. Об этом сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков. «Защита отца Сергия обжаловала приговор Бабушкинского районного суда города Москвы от 27 января, направив в суд предварительную апелляционную жалобу», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале адвоката. Он подчеркнул, что адвокаты ждут от судьи текст приговора Сергию, чтобы начать процесс обжалования. Отец Сергий был приговорен к семи годам колонии за экстремистские высказывания, которые, по версии следствия, позволял себе во время службы в Среднеуральском женском монастыре. Ранее экс-схиигумена уже отправляли на 3,5 года колонии за другие преступления в отношении прихожан. Этот срок суммировали с новым приговором. Помощник отца Сергия Могучев отправлен в колонию на пять лет.

Адвокаты экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова), который был приговорен к семи годам колонии за экстремизм и другие преступления, оспорят приговор. Об этом сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков. «Защита отца Сергия обжаловала приговор Бабушкинского районного суда города Москвы от 27 января, направив в суд предварительную апелляционную жалобу», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале адвоката. Он подчеркнул, что адвокаты ждут от судьи текст приговора Сергию, чтобы начать процесс обжалования. Отец Сергий был приговорен к семи годам колонии за экстремистские высказывания, которые, по версии следствия, позволял себе во время службы в Среднеуральском женском монастыре. Ранее экс-схиигумена уже отправляли на 3,5 года колонии за другие преступления в отношении прихожан. Этот срок суммировали с новым приговором. Помощник отца Сергия Могучев отправлен в колонию на пять лет.