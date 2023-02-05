Пермяк поймал более 30 щук и раскрыл место рыбалки. Фото

06 февраля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Улов рыбак часто раздает знакомым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Перми Сергей Печенкин рассказал об удачной рыбалке на щуку. На фото, опубликованном в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» мужчина лежит на льду рядом с несколькими десятками рыб. Оказалось, что так удачно порыбачить можно в Ханты-Мансийском автономном округе. «Сгоняли в ханты половили от души!!! Были три дня», — пишет Печенкин. В комментариях пользователи поздравляют пермяка с уловом, но некоторые обвиняют его в жадности: «Куда столько?», «Так выглядит жадность». На это Сергей отвечает, во-первых, что не нарушил дневную норму вылова рыбы, а во-вторых, рыбу он часто раздает знакомым. Ранее URA.RU рассказывало, как пермяк Сергей Максимов выловил щуку в восемь килограммов в Удмуртии. В Пермском крае удача также улыбнулась Яне Щелкановой, которой удалось достать из-подо льда судака весом в пять килограммов. Богатый улов пермяка в ХМАО Сергей Печенкин, «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в VK

Житель Перми Сергей Печенкин рассказал об удачной рыбалке на щуку. На фото, опубликованном в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» мужчина лежит на льду рядом с несколькими десятками рыб. Оказалось, что так удачно порыбачить можно в Ханты-Мансийском автономном округе. «Сгоняли в ханты половили от души!!! Были три дня», — пишет Печенкин. В комментариях пользователи поздравляют пермяка с уловом, но некоторые обвиняют его в жадности: «Куда столько?», «Так выглядит жадность». На это Сергей отвечает, во-первых, что не нарушил дневную норму вылова рыбы, а во-вторых, рыбу он часто раздает знакомым. Ранее URA.RU рассказывало, как пермяк Сергей Максимов выловил щуку в восемь килограммов в Удмуртии. В Пермском крае удача также улыбнулась Яне Щелкановой, которой удалось достать из-подо льда судака весом в пять килограммов.