05 февраля 2023
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03 февраля 2023

Пермяк поймал более 30 щук и раскрыл место рыбалки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Улов рыбак часто раздает знакомым Фото:

Житель Перми Сергей Печенкин рассказал об удачной рыбалке на щуку. На фото, опубликованном в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» мужчина лежит на льду рядом с несколькими десятками рыб. Оказалось, что так удачно порыбачить можно в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Сгоняли в ханты половили от души!!! Были три дня», — пишет Печенкин. В комментариях пользователи поздравляют пермяка с уловом, но некоторые обвиняют его в жадности: «Куда столько?», «Так выглядит жадность». На это Сергей отвечает, во-первых, что не нарушил дневную норму вылова рыбы, а во-вторых, рыбу он часто раздает знакомым.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермяк Сергей Максимов выловил щуку в восемь килограммов в Удмуртии. В Пермском крае удача также улыбнулась Яне Щелкановой, которой удалось достать из-подо льда судака весом в пять килограммов.

Богатый улов пермяка в ХМАО

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Житель Перми Сергей Печенкин рассказал об удачной рыбалке на щуку. На фото, опубликованном в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» мужчина лежит на льду рядом с несколькими десятками рыб. Оказалось, что так удачно порыбачить можно в Ханты-Мансийском автономном округе. «Сгоняли в ханты половили от души!!! Были три дня», — пишет Печенкин. В комментариях пользователи поздравляют пермяка с уловом, но некоторые обвиняют его в жадности: «Куда столько?», «Так выглядит жадность». На это Сергей отвечает, во-первых, что не нарушил дневную норму вылова рыбы, а во-вторых, рыбу он часто раздает знакомым. Ранее URA.RU рассказывало, как пермяк Сергей Максимов выловил щуку в восемь килограммов в Удмуртии. В Пермском крае удача также улыбнулась Яне Щелкановой, которой удалось достать из-подо льда судака весом в пять килограммов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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