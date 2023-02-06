06 февраля 2023

Вернувшийся из украинского плена пермский контрактник вновь отправляется служить

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, спецоперация, мобилизация, сво
Пермский контрактник прошел реабилитацию и вновь отправляется служить Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Освобожденный из украинского плена пермский боец-контрактник скоро вновь вернется на службу. Курс реабилитации закончен и его отпустила на краткосрочную «побывку» домой, рассказала мама солдата.

«Сын дома, его контракт действует. Спустя две недели отпуска он должен будет вернуться к службе», — пояснила мама военнослужащего, пишет 59.RU.

URA.RU уже писало, что в результате переговоров из плена на Украине были возвращены свыше 80 российских солдат. Об этом в конце декабря 2022 года сообщили в Минобороны России. Позже в эфире «Первого канала» показали сюжет о возвращении прикамского бойца. В дальнейшем военнослужащий был направлен на лечение и реабилитацию. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко после разговора с его семьей. В начале феврале текущего года в РФ прибыла новая партия освобожденных из плена российских военнослужащих. Среди вернувшихся не было пермяков, подчеркивал прикамский омбудсмен. Краевые власти продолжают борьбу за освобождение военнопленных.

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Освобожденный из украинского плена пермский боец-контрактник скоро вновь вернется на службу. Курс реабилитации закончен и его отпустила на краткосрочную «побывку» домой, рассказала мама солдата. «Сын дома, его контракт действует. Спустя две недели отпуска он должен будет вернуться к службе», — пояснила мама военнослужащего, пишет 59.RU. URA.RU уже писало, что в результате переговоров из плена на Украине были возвращены свыше 80 российских солдат. Об этом в конце декабря 2022 года сообщили в Минобороны России. Позже в эфире «Первого канала» показали сюжет о возвращении прикамского бойца. В дальнейшем военнослужащий был направлен на лечение и реабилитацию. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко после разговора с его семьей. В начале феврале текущего года в РФ прибыла новая партия освобожденных из плена российских военнослужащих. Среди вернувшихся не было пермяков, подчеркивал прикамский омбудсмен. Краевые власти продолжают борьбу за освобождение военнопленных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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