Вернувшийся из украинского плена пермский контрактник вновь отправляется служить

07 февраля 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Пермский контрактник прошел реабилитацию и вновь отправляется служить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобожденный из украинского плена пермский боец-контрактник скоро вновь вернется на службу. Курс реабилитации закончен и его отпустила на краткосрочную «побывку» домой, рассказала мама солдата. «Сын дома, его контракт действует. Спустя две недели отпуска он должен будет вернуться к службе», — пояснила мама военнослужащего, пишет 59.RU. URA.RU уже писало, что в результате переговоров из плена на Украине были возвращены свыше 80 российских солдат. Об этом в конце декабря 2022 года сообщили в Минобороны России. Позже в эфире «Первого канала» показали сюжет о возвращении прикамского бойца. В дальнейшем военнослужащий был направлен на лечение и реабилитацию. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко после разговора с его семьей. В начале феврале текущего года в РФ прибыла новая партия освобожденных из плена российских военнослужащих. Среди вернувшихся не было пермяков, подчеркивал прикамский омбудсмен. Краевые власти продолжают борьбу за освобождение военнопленных.

Освобожденный из украинского плена пермский боец-контрактник скоро вновь вернется на службу. Курс реабилитации закончен и его отпустила на краткосрочную «побывку» домой, рассказала мама солдата. «Сын дома, его контракт действует. Спустя две недели отпуска он должен будет вернуться к службе», — пояснила мама военнослужащего, пишет 59.RU. URA.RU уже писало, что в результате переговоров из плена на Украине были возвращены свыше 80 российских солдат. Об этом в конце декабря 2022 года сообщили в Минобороны России. Позже в эфире «Первого канала» показали сюжет о возвращении прикамского бойца. В дальнейшем военнослужащий был направлен на лечение и реабилитацию. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко после разговора с его семьей. В начале феврале текущего года в РФ прибыла новая партия освобожденных из плена российских военнослужащих. Среди вернувшихся не было пермяков, подчеркивал прикамский омбудсмен. Краевые власти продолжают борьбу за освобождение военнопленных.