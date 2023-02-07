07 февраля 2023
06 февраля 2023

В ХМАО отменили занятия для учащихся первой смены

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО актированный день для первой смены учащихся объявлен почти на всей территории Фото:

В ХМАО отменили посещение школы для учащихся первой смены с первого по восьмой класс в Радужном, Излучинске, Мегионе, Лангепасе, Нижневартовске, Барсово, Белом Яре, Нефтеюганске, Пойковском, Пыть-Яхе, Сургуте, с первого по четвертый классы в Лянторе, Кондинском, Белоярском, Покачи, Когалыме. Информация об актированном дне размещена на сайте «Госуслуги».

«Температура воздуха от -27.5 до -32.3. Ветер 1-2 метра в секунду», — приводится информация о погодных условиях для указанных городов на платформе «Госуслуги».

Также актировки объявлены в сельских населенных пунктах, расположенных рядом с указанными. В Нягани, Советском и Ханты-Мансийске актированный день не объявлялся.

Ранее URA.RU рассказало, что в выходные 3—4 февраля в ХМАО стояла комфортная погода. Актировки в ХМАО объявлялись 30 января для Когалыма и Покачей.

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В ХМАО отменили посещение школы для учащихся первой смены с первого по восьмой класс в Радужном, Излучинске, Мегионе, Лангепасе, Нижневартовске, Барсово, Белом Яре, Нефтеюганске, Пойковском, Пыть-Яхе, Сургуте, с первого по четвертый классы в Лянторе, Кондинском, Белоярском, Покачи, Когалыме. Информация об актированном дне размещена на сайте «Госуслуги». «Температура воздуха от -27.5 до -32.3. Ветер 1-2 метра в секунду», — приводится информация о погодных условиях для указанных городов на платформе «Госуслуги». Также актировки объявлены в сельских населенных пунктах, расположенных рядом с указанными. В Нягани, Советском и Ханты-Мансийске актированный день не объявлялся. Ранее URA.RU рассказало, что в выходные 3—4 февраля в ХМАО стояла комфортная погода. Актировки в ХМАО объявлялись 30 января для Когалыма и Покачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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