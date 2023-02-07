В ХМАО отменили занятия для учащихся первой смены

08 февраля 2023 в 06:13 Размер текста - 17 +

В ХМАО актированный день для первой смены учащихся объявлен почти на всей территории Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В ХМАО отменили посещение школы для учащихся первой смены с первого по восьмой класс в Радужном, Излучинске, Мегионе, Лангепасе, Нижневартовске, Барсово, Белом Яре, Нефтеюганске, Пойковском, Пыть-Яхе, Сургуте, с первого по четвертый классы в Лянторе, Кондинском, Белоярском, Покачи, Когалыме. Информация об актированном дне размещена на сайте «Госуслуги». «Температура воздуха от -27.5 до -32.3. Ветер 1-2 метра в секунду», — приводится информация о погодных условиях для указанных городов на платформе «Госуслуги». Также актировки объявлены в сельских населенных пунктах, расположенных рядом с указанными. В Нягани, Советском и Ханты-Мансийске актированный день не объявлялся. Ранее URA.RU рассказало, что в выходные 3—4 февраля в ХМАО стояла комфортная погода. Актировки в ХМАО объявлялись 30 января для Когалыма и Покачей.

В ХМАО отменили посещение школы для учащихся первой смены с первого по восьмой класс в Радужном, Излучинске, Мегионе, Лангепасе, Нижневартовске, Барсово, Белом Яре, Нефтеюганске, Пойковском, Пыть-Яхе, Сургуте, с первого по четвертый классы в Лянторе, Кондинском, Белоярском, Покачи, Когалыме. Информация об актированном дне размещена на сайте «Госуслуги». «Температура воздуха от -27.5 до -32.3. Ветер 1-2 метра в секунду», — приводится информация о погодных условиях для указанных городов на платформе «Госуслуги». Также актировки объявлены в сельских населенных пунктах, расположенных рядом с указанными. В Нягани, Советском и Ханты-Мансийске актированный день не объявлялся. Ранее URA.RU рассказало, что в выходные 3—4 февраля в ХМАО стояла комфортная погода. Актировки в ХМАО объявлялись 30 января для Когалыма и Покачей.